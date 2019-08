Ein Elfmeter gibt den Ausschlag: Die Spatzen unterliegen in einer mäßigen Partie dem TSV Steinbach Haiger. Für Unmut sorgt eine Szene nach dem Spiel. Nach der Partie pfefferte Christian Ortag seine Handschuhe auf die Bank. Der Ulmer Torhüter war sichtlich frustriert. „Der hat keine Chance, an den Ball zu kommen“, sagt er und meint die Szene in der 81. Minute. Eckball für den TSV Steinbach Haiger, Strafraumgerangel: Verteidiger Lennart Stol...