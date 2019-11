Trotz eines guten und engagierten Spieles, in dem Regionalligist FV Illertissen zunächst in Führung ging, konnte das Team von Trainer Marco Küntzel gegen den FC Augsburg II keinen Punkt holen. Mit 1:3 unterlag der FVI. „Wir betreiben einen mörderischen Aufwand, um zu Toren zu kommen und belohnen uns dann einfach nicht“, resümiert Küntzel. „Irgendwann schießen wir wieder einen großen Bock, bringen dann die Chancen nicht rein und verlieren das Spiel mehr als unnötig. Das ist fast zum Verzweifeln.“

Debütant Tim Bergmiller schießt Illertissen in Führung

Die enge Personalsituation beim Regionalligisten hatte sich weiter zugespitzt: Stanislaus Herzel und Maurice Strobel fielen gesperrt aus, hinzu kamen weitere Verletzte. Kapitän Moritz Nebel signalisierte nach dem Warmlaufen, dass es bei ihm nicht geht. Die „Youngster“ Tim Bermiller und Philipp Wujewitsch feierten ihr Debüt. Zunächst mit Erfolg: Bergmiller brachte sein Team nach einer Viertelstunde in Führung. Nach Vorarbeit von Fabio Maiolo reagierte er am schnellsten, schob den Ball überlegt zum 1:0 hinter die Linie.

Vor der Pause fällt der Ausgleich durch Augsburgs Torjäger Maurice Malone

Während Illertissen gut im Spiel war, tat sich die zweite Garde von Bundesligist Augsburg schwer. Immer wieder setzte der FVI zu guten Kombinationen an, agierte durchaus gefällig. Überraschend fiel kurz vor der Halbzeitpause dann der Ausgleich zum 1:1 durch FC-Torjäger Maurice Malone (45.). Trotz mehrere Chancen in Hälfte zwei – Bergmiller (55.), Hahn (66.) – gelang es Illertissen nicht, die Partie für sich zu entscheiden. Stattdessen fielen in der 78. und in der 83. die beiden Gegentreffer, die die Niederlage letztlich besiegelten. Trainer Küntzel war bedient: „Das tut extrem weh.“