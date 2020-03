Seit Oktober 2018 lebt Pascal Hopf schon in Hackensack, New Jersey, an der Grenze zu New York. Der Honhardter hat sich in Hohenlohe insbesondere einen Namen als Torjäger gemacht. Er kickte nach der Jugend in der Bezirksliga beim VfR Altenmünster, bevor er beim TSV Crailsheim insgesamt 67 Landeslig...