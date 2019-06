Bei Bezirkspokalsieger Unterkochen erlaubten sich die Gäste zu viele individuelle Fehler und verloren letztlich deutlich mit 0:4.

Schon in der 8. Minute gelang Unterkochen das 1:0, nachdem der in den Vorwochen so immens starke Schnaitheimer Keeper Brian Günther einen Flugball auch nach dreimaligem Nachfassen nicht unter Kontrolle bekommen hatte und am Ende Unterkochens Mittelbach den Ball ins Tor bugsierte.

Das nächste Schnaitheimer Geschenk folgte in der 16. Minute, als Sebastian Holz den Ex-Schnaitheimer Luis May bereits abgelaufen hatte, sein Rückpass auf Günther aber zur Steilvorlage für May wurde, der sich mit dem 2:0 bedankte.

Der Rückstand spiegelte in keiner Weise die Verhältnisse auf dem Platz wieder, denn Schnaitheim war optisch ebenbürtig und hatte zu diesem Zeitpunkt mit Matthias Kolb einen unermüdlichen Antreiber. Doch ausgerechnet Kolb wurde zum Pechvogel. Denn erst scheiterte er in der 22. Minute nach einem langen Sololauf an FV-Torhüter Dominik Schlipf, nur um dann in der 28. Minute einen Handelfmeter nicht an Schlipf vorbei zu bekommen.

Auf der Gegenseite parierte auch Günther einmal stark gegen Mittelbach (32.). Gegen Mike Viehöfers starken Freistoß aus 25 Metern in der 33. Minute war er aber machtlos. Und damit nicht genug. Noch vor dem Pausenpfiff setzte Innenverteidiger Philipp Haas nach einem Eckball per Kopf noch einen drauf und erhöhte zum 4:0 (40.).

Nach der Pause verlegten sich der Bezirkspokalsieger fast ausschließlich aufs Verteidigen, was die Schnaitheimer vor große Probleme stellte. Das Bollwerk vor Schlipf war einfach nicht zu knacken. Uwe Gobbers

Günther, Hommel, Holz (40. Wegele), Braig, Strahl, Hörger, Weireter (46. Störrle), Schoger, Kolb (76. Bartak).