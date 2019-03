Heidenheimer schlagen Unterkochen mit 1:0 und verbessern sich auf Rang zwölf.

Für die Mannschaft von Trainer Dusko Cuckovic ging es nach der Niederlage in Neuler um Wiedergutmachung. Die erste Halbzeit verlief jedoch sehr zerfahren. Beide Teams standen tief und nutzten die vielen Räume, die der große Kunstrasen auf den Reutenen bietet, nicht. Somit waren im ersten Durchgang Torchancen Mangelware, jedoch spürten die Gastgeber, dass an diesem Spieltag etwas Zählbares herausspringen könnte. Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es in die Kabine.

Nach der Halbzeit durfte der AC Milan jedoch sofort jubeln: Nach einem Freistoß von Gülperi aus dem Halbfeld drückte Radisic den Ball über die Linie. Die Gäste aus Unterkochen drängten auf den Ausgleich, somit eröffneten sich immer wieder Räume zum Kontern, die jedoch von Milan nicht genutzt wurden. Nach einigen Torchancen kurz vor Schluss pfiff der Schiedsrichter doch pünktlich ab und der Jubel über den Heimsieg war riesengroß.