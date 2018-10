Fußball Wertvoller Punkt im Reisegepäck

Fußball / Frank Spliethoff

Beim bisherigen Tabellenneunten TSGV Waldstetten II konnte die SGM Hohenstadt/Untergröningen beim 2:2 einen Punkt entführen – das war sicher ein gutes Ergebnis. Fast 40 Minuten lang konnte die SG den Gegner in Schach halten, doch dann schaffte Elber Can Celik den Führungstreffer für die Platzherren. Eine Minute vor der Pause gelang aber Fabian Berroth der 1:1-Ausgleich. Es kam noch besser für die Gäste aus dem Kochertal: Als in der 67. Minute Marco Klotzbücher die 2:1-Führung besorgen konnte, schien ein Sieg der SGM in der Luft zu liegen. Die Einheimischen machten aber mächtig Druck und wurden durch Jannik Rummel mit dem 2:2-Ausgleich belohnt (75.).

SGM Hohenstadt/Untergröningen: Felix Häussler, Robin Horlacher, Kai Zimmermann, Danilo Funk, Julian Feil, Fabian Berroth, Christian Hägele, Ahmet Akin, Jens Mayer, Ali Akin, Nico Antonucci, Manuel Rupp, Markus Rieker, Sven Höfler, Marco Klotzbücher.