Im Pokalfieber: Im Fußballstadion wird viel gejubelt, gemeckert und gebrüllt, vor einer Partie aber herrscht eine besondere Atmosphäre – dann, wenn die Vereinshymnen ertönen.

„Stern des Südens“ ist wohl jedem Fußball-Fan ein Begriff - und auch die Heidenheimer Hymne „1846 FCH Olé“ dürfte mittlerweile in der Fußball-Welt nicht mehr unbekannt sein.

Bevor Anfang April im Spiel um den DFB-Pokal FCH und FCB aufeinandertreffen, nimmt die Heidenheimer Zeitung in der Serie „Pokalfieber“ die beiden Vereine genauer unter die Lupe. Und auch wenn in der Allianz-Arena nur der „Stern des Südens“ erklingen wird, ist es jetzt an der Zeit, die beiden Hymnen gegenüberzustellen.

So singt der FCH

Im April 2009 wurde „1846 FCH Olé“ zum ersten Mal gespielt.

In der Voith-Arena stellen die Fans ihre Liebe zur Mannschaft immer kurz vor Anpfiff mit der Hymne „1846 FCH Olé“ unter Beweis. Der 1. FC Heidenheim hatte dazu ein paar Infos parat.

Wann wurde diese Hymne zum ersten Mal gespielt?

Sie feiert in diesem Jahr Zehnjähriges, denn zum ersten Mal gespielt wurde die Hymne im April 2009. Sie lief beim Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am 25. Spieltag der Regionalligasaison 2008/2009. Damals gewann der 1. FC Heidenheim übrigens mit 2:1.

Wer hat den Text geschrieben?

Geschrieben hat den Text und die Melodie Benjamin Leder, arrangiert hat es Christian Vaida aus Heidenheim.

Und wer singt die Hymne?

Das Original ist eingesungen worden von Sascha Mesic. Die Hymne wurde aber auch schon von anderen gesungen, etwa bei einer Stadionshow von Jenny Brenner und im Rahmen eines Festes für die Fans von diversen Gastbands.

Welche Lieder gibt es sonst noch?

Es gibt weitaus mehr Lieder, die sich um die Fußballer vom Schlossberg drehen. Allen voran und wohl den meisten bekannt: „Geradeaus und ehrlich“ von „Die Vi4r“. Darüber hinaus gibt es noch „Hier kommt Heidenheim“ von Dreistylez, der „FCH-Fansong“ von Jan und Petra Koch, „Mein FCH“, ebenfalls von Jan und Petra Koch, „Mein Herz schlägt für dich“ von Ralf Sakowski feat. Peter B. und „FC Heidenheim“ vom Brenztown Blues Club.

Was bedeuten die Lieder für den Verein?

Die Verantwortlichen des FCH messen den Liedern eine große Bedeutung für den Verein bei. Sie seien identifikationsstiftend und stünden für Rituale vor und nach dem Spiel.

Youtube

„Stern des Südens“: So singt der man beim FC Bayern

Um den „Stern des Südens“ kommt man in der Fußballwelt nicht herum: Komponiert wurde die Hymne von niemand anderem als dem Musiker und Kabarettisten Willy Astor. 1998 stellte er den „Stern des Südens“ bei Uli Hoeneß vor.

Wily Astor komponierte „Stern des Südens“ für den FC Bayern.

© Foto: Pressefoto

Nicht nur in Heidenheim, auch in München singen die Fans vor dem Spiel ihre Hymne. Der FC Bayern München ist für sie der „Stern des Südens“ – ein Begriff, der vom Kabarettisten Willy Astor stammt. Wir haben mal nachgefragt, wie es zur Hymne kam und was Astor zum Pokalspiel zu sagen hat.

Herr Astor, Sie haben die Hymne „Stern des Südens“ für den FC Bayern München geschrieben. Wie kam es dazu?

Im Frühling 1998 habe ich mit meinem Kollegen und Freund Stephan Lehmann von Antenne Bayern darüber gesprochen, dass es an der Zeit wäre, eine neue Hymne für den FC Bayern zu bekommen. Ein paar Tage später fiel mir die Komposition für den „Stern des Südens“ ein und ich wusste sofort, dass dies die Hymne sein wird. Schon eine Woche später haben wir in einem Studio ein Layout entwickelt und es zeitnah bei Uli Hoeneß in der Säbener Straße vorgestellt. Nach zwei Minuten sagte er: „Ja, das machen wir!“ Jetzt ist der „Stern des Südens“ schon über 20 Jahre alt. Das macht mich natürlich stolz.

Sind Sie selbst großer Bayern-Fan?

Ich bin schon als 5-Jähriger Bayern-Fan gewesen und bis heute geblieben. Es ist ein schönes Gefühl, durch den „Stern des Südens“ auch ein winziger Teil der Bayernfamilie am Rande zu sein und dadurch immer wieder auch ins Stadion gehen zu können.

Der FC Bayern trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf Heidenheim. Eine Stadt, die Ihnen auch nicht ganz unbekannt ist …

Dass Heidenheim nun in der Allianz-Arena spielt, ist für die Spieler sicherlich eine Riesensache. Ich denke, dass die Heidenheimer weit über ihrem Niveau spielen werden und für eine Überraschung sorgen können, wenn ihnen das Universum hold ist. Nichtsdestotrotz glaube ich am Ende, dass die Bayern sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. An diesem Abend würde ich gerne in Heidenheim selbst in einer Kneipe sitzen und die Begeisterung der Heidenheimer spüren. Übrigens schätze ich die Stadt schon allein deswegen, weil mir die Besitzerin vom „Wacholder“ schon so viele Gaumenfreunden bereitet hat.

Werden Sie das Pokalspiel verfolgen?

Das Pokalspiel kann ich leider nicht anschauen, da ich an diesem Tag mit meinem Live-Programm auf Tour bin. Das ist sehr bitter für mich, aber so ist das Los eines Tournee-Kabarettisten. Übrigens bin ich am 6. April mit dem Programm auch im schönen Heidenheim.