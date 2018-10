Fußball-Bezirksliga VfL-Trainer: „Wir sind keine Kellermannschaft“

Gerstetten / Edgar Deibert

Mit neuem Schwung geht Gerstetten ins Heimspiel gegen Bettringen.

Die Erleichterung war groß im Lager des VfL Gerstetten nach dem 3:0-Sieg in Lorch am vergangenen Spieltag. Schließlich gab's zuvor drei Niederlagen und ein Unentschieden. „Uns sind schon Riesensteine vom Herzen gefallen“, sagt Sebastian Knäulein. Dabei habe dem Trainer auch besonders die Art und Weise gefallen, wie der VfL aufgetreten ist. „Wir haben guten Fußball gezeigt und waren dominant. Und wir haben gezeigt, dass wir keine Kellermannschaft sind“, so der 37-Jährige.

Und doch, zwei Makel hatte das Spiel gegen Lorch. Zum einen ist Dominic Maier aufgrund einer roten Karte (Notbremse) für die nächsten zwei Partien gesperrt, was Knäulein bedauert. „Er hätte uns mit seiner Dynamik, seiner Schnelligkeit und seinem Auge gegen Bettringen gut getan“, sagt der VfL-Coach im Hinblick auf das Heimspiel gegen den Tabellendritten am Sonntag (15 Uhr).

Zum anderen wurde Nico Hering in der Schlussphase von einem Gegenspieler so schwer verletzt, dass er wohl länger ausfällt. Dies ärgert Knäulein umso mehr. „Das war eine völlig unnötige Aktion. Der Ball war nicht einmal in der Nähe. Das ist schon bitter“, sagt der Gerstetter Trainer.

Denn Herings Trefferquote ist außergewöhnlich. In fünf Ligaeinsätzen erzielte der Neuzugang sechs Tore. In einigen Partien musste der Angreifer bereits passen, nachdem er sich im Pokalspiel in Altenberg einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hatte.

Allerdings habe der VfL auch Alternativen im Angriff. So habe Meliksah Evrensel nach seiner Einwechslung gegen Lorch sehr viel Schwung reingebracht, lobt Knäulein. Zudem gelte es abzuwarten, ob Innenverteidiger Markus Gentner (nach Riss im Meniskus) in den Kader zurückkehrt.

Mit Bettringen erwartet Knäulein ein spielstarkes Team mit sehr guter Offensive. Allerdings betont der VfL-Coach, dass auch seine Mannschaft ein gutes Ballbesitzspiel habe. Zudem verweist Knäulein auf die jüngsten Ergebnisse der SG, die zuletzt einer Niederlage in Neuler ein Unentschieden gegen Unterkochen folgen ließ.

„Wir sind nicht zu 100 Prozent zufrieden“, sagt folgerichtig Bernd Maier. „Aus den letzten beiden Spielen haben wir nur einen Punkt geholt. Da haben wir uns mehr vorgestellt“, so der Trainer der SG Bettringen, der einst für den FCH die Kickschuhe schnürte.

Natürlich wolle Bettringen wieder oben mitspielen und den Aufstieg realisieren. Allerdings prophezeit Maier, dass in dieser Saison mehr Teams oben mitmischen werden. Auch vor Gerstetten warnt der gebürtige Hohenmemminger, der inzwischen in Adelmannsfelden lebt und an einer Schule in Heilbronn Sport und Technik unterrichtet: „Gerstetten hat viele Spieler, die schon höherklassig gespielt haben“, so Maier.