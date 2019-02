Fußball Vereine wollen neuen Relegationsmodus

Ostwürttemberg / Edgar Deibert

Ab der Saison 2019/20 gibt es einen veränderten Relegationsmodus. Zudem könnte in der Kreisliga B 5 mit einer Quali-Runde gespielt werden.

Die Fußball-Kreisliga B 5 ist so etwas wie das Sorgenkind des Bezirks: Immer wieder kommt es hier vor, das Teams zurückgezogen werden. Aktuell treten in der untersten Liga des Landkreises Heidenheim zwölf Mannschaften an. Da die TSV Herbrechtingen und der SV Bolheim in der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft eingehen werden, besteht die Klasse dann nur noch aus elf Teams.

Für den Fall, dass eine Liga nur noch aus zehn oder weniger Mannschaften besteht, soll eine Doppelrunde – ähnlich dem System, wie es bereits in der Jugend praktiziert wird – gespielt werden. So lautet zumindest der Wunsch der Mehrheit der Vereine, die an einer entsprechenden Befragung des Fußball-Bezirks teilgenommen haben.

In einer Hin- und Rückrunde können sich die Teams für zwei Gruppen qualifizieren. Die dann in der Tabelle oben platzierten Mannschaften spielen in der zweiten Saisonhälfte den Meister und Relegationsteilnehmer aus. Die Teams der zweiten Gruppe absolvieren dagegen eine Platzierungsrunde, in der es aber auch um einen Titel (ohne Aufstiegsrecht) gehen soll.

Aufwertung der Liga

„Das würde eine Liga mit wenig Mannschaften aufwerten“, ist Jens-Peter Schuller überzeugt. Und zwar beide Hälften der Tabellen, fügt der Vorsitzende des Fußballbezirks Ostwürttemberg an. So könnten die Teams der unteren Tabellenhälfte ebenfalls einen Meister ausspielen. Wie dieser dann genannt wird und ob er einen Wimpel oder einen Pokal erhält, müsse aber noch geklärt werden.

Diese Variante mit Quali-Runde trifft ohnehin erst ein, wenn es in der Kreisliga B 5 nur zehn Mannschaften oder weniger geben sollte. Dafür wird es definitiv einen neuen Relegationsmodus zwischen den Kreisligen A und der Bezirksliga geben. So sprach sich die Mehrheit der Vereine für eine Änderung des Systems aus. Ab der Spielzeit 2019/20 wird der Relegations-Teilnehmer der Bezirksliga, der den Abstieg verhindern will, bereits von Beginn an beteiligt sein. Zurzeit bestreitet der jeweilige Bezirksligist nur ein Spiel. „Es ist schön, dass unsere Vereine so innovativ sind“, freute sich Bezirksvorsitzender Schuller.

An Ostern soll gespielt werden

Neben diesen beiden „elementaren Entscheidungen“, wie Schuller es ausdrückt, wurden auch die gewünschten Rahmentermine abgefragt. So entschied sich eine große Mehrheit der Klubs für einen frühen Saisonbeginn und damit den Verzicht auf einen weiteren Mittwochspieltag. Ähnlich klar war auch die Entscheidung für den Ostersamstag (60 der 68 Vereine) und den Ostermontag (46) als Spieltage, dafür sollen Himmelfahrt (dafür waren 45 der 68 Vereine) sowie Pfingstsamstag (dafür waren 47) und Pfingsmontag (56) frei gehalten werden.

Die derzeitige Regelung der Spielabsagen im Bezirk Ostwürttemberg, dass ein neutraler Schiedsrichter oder Staffelleiter am Sonntagvormittag den Platz begutachtet und entscheidet, so dass die Auswärtsmannschaft nicht anreisen muss, wurde ebenfalls mit großer Mehrheit (55 der 68 Vereine) für gut befunden und wird so beibehalten.