Die U17 der Fußball-Spielgemeinschaft Albuch hat sich in der Kreisliga 3 den Meistertitel erkämpft.

Die U17 der Fußball-Spielgemeinschaft Albuch hat sich in der Kreisliga 3 den Meistertitel erkämpft. Ausschlaggebend war dafür die starke zweite Saisonhälfte: Die Mannschaft hat in den sechs Spielen vor Saisonende lediglich einen Punkt abgegeben und an den letzten Spieltagen gegen die unmittelbaren Konkurrenten gewonnen. Mit 25 Punkten und 54:10 Toren war ihnen der Meistertitel sicher