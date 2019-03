Zum Topspiel empfängt Spitzenreiter Heldenfingen/Heuchlingen den Tabellenzweiten Türkspor Heidenheim.

Die Tabelle will noch immer nicht sehen, betont der Trainer der SG Heldenfingen/Heuchlingen. Dabei steht die Spielgemeinschaft an der Spitze. Doch davon unabhängig sei er mit dem Jahr 2019 nicht ganz zufrieden, sagt Mack. „Wir haben noch Luft nach oben.“

Für die SG wäre es wichtig, am Sonntag an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Dann nämlich gastiert der Tabellenzweite Türkspor Heidenheim in Heuchlingen (15 Uhr). Für Mack sind die Gäste ein Geheimfavorit auf die Meisterschaft. Vor der Saison hatte der SG-Coach Türkspor noch nicht auf dem Schirm, nach dem Hinspiel (0:0) legte er sich aber fest: „Die werden um den Titel mitspielen.“ Dabei belegten die Heidenheimer damals wohlgemerkt den letzten Tabellenplatz.

Man habe aber bereits früh in der Saison gesehen, dass Türkspor „richtig feine Kicker“ in seinen Reihen habe, sagt Mack und hebt dabei besonders Außenbahnspieler Florentin Cheuffa Ngayawou hervor.

Der 31-Jährige kam vor der Saison aus Aachen zu Türkspor Heidenheim, weil er nach seinem Umzug (der Kameruner arbeitet bei Voith als Ingenieur) einfach einen neuen Verein gesucht hat, erzählt Türkspor-Coach . Inzwischen hat es Ngayawou, der auf den Spitznamen „Flo“ hört, auf zwölf Torvorlagen gebracht.

Nach 13 Spielen ohne Niederlage (zehn Siege) kletterte Türkspor auf Platz zwei. „Nach dem Umbruch vor zwei Jahren haben wir damit nicht gerechnet“, sagt der Trainer. Die Stimmung in der international besetzten Mannschaft, in der zum Beispiel auch Italiener, Albaner, Russen und Türken spielen, sei entsprechend sehr gut. Dabei weiß auch Alizoroglu, dass es bei Türkspor einige Spieler gibt, die auch höherklassig spielen könnten.

Im Topspiel bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen könne alles passieren, sagt der Türkspor-Trainer. „Wir haben zwar einen sehr guten Lauf, aber die sind sehr heimstark und haben auch vier, fünf überragende Fußballer“, so Alizoroglu.

Edgar Deibert