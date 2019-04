Die Steinheimerinnen festigten den zweiten Tabellenplatz.

Zum Rückrundenauftakt feierten die Bezirksliga-Fußballerinnen des TV Steinheim einen 3:0-Heimsieg gegen Alfdorf. Julia Hohl brachte die Gastgeberinnen in der 14. Minute in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Sarah Stampf auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel stellte Angelique Dietz den 3:0-Endstand her.

Rupp, Keller, Fröbebe, Lindner, Stampf (53. Minute Gold), Hohl, Schiele (75. Langhans), Haecker, Mödinger, Haas (54. Benz), Dietz