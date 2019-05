Im Derby setzte sich der TV mit 3:0 durch und festiget den Relegationsplatz.

In der Frauenfußball-Bezirksliga gewann der TV Steinheim gegen den RSV Hohenmemmingen mit 3:0 und festigte damit den Relegationsplatz. Wie in den vergangen Spielen starte Steinheim auch gegen Hohenmemmingen kontrolliert und druckvoll erspielte sich in den ersten 20 Minuten ein paar Tormöglichkeiten.

In der 32. Minute brachte Dietz die Gastgeberinnen in Führung. Steinheim hätte vor der Halbzeit noch auf 2:0 erhöhen können, beim 1:0 wurden aber die Seiten gewechselt.

Nach der Pause erhöhte der TV Steinheim nochmal den Druck. In der 50. Minute konnte Haecker nur durch ein Foul gestoppt werden, den fälligen Freistoß verwandelte Lindner zum 2:0. Steinheim verwaltete die Partie nun, blieb aber immer gefährlich und ließ Hohenmemmingen nie ins Spiel kommen.

In der 80. Minute staubte Haecker in Stürmermanier nach einem Freistoß von Lindner zum 3:0 ab.

Am letzten Spieltag der regulären Saison haben die Steinheimerinnen am Samstag den bereits als Meister feststehenden FV Sontheim zu Gastreits (17 Uhr).

Für den TV geht es danach in der ersten Runde der Aufsteigs-Relegation am 12. Juni weiter. Gegner sind die Damen der SGM Wendlingen-Öttlingen II. Anpfiff in Steinheim ist um 18 Uhr.