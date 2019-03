Nach einer 2:0-Führung des FV zur Halbzeit schlägt der Torjäger des TSV Buch viermal zu und beschert dem Aufsteiger am Ende eine bittere 2:4-Niederlage.

Trotz einer Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit musste sich der FV Sontheim bei seinem Gastspiel in Buch noch geschlagen geben. Überragender Spieler war dabei Buchs Torjäger Manuel Schrapp, der mit vier Treffern nach dem Seitenwechsel das Spiel im Alleingang zu Gunsten der Gastgeber drehte.

Sontheim fand trotz der Ausfälle einiger wichtiger Spieler gut ins Spiel und konnte, nachdem zuvor ein Flankenball in der fünften Minute auf der Querlatte des Gäste-Gehäuses gelandet war, bereits nach acht Spielminuten in Führung gehen.

Tobias Hörger startete tief aus der eigenen Spielhälfte und passte in den Rücken der Bucher Innenverteidigung, wo Philipp Schmid zur Stelle war und abgeklärt zum 0:1 einschießen konnte. Nur zehn Minuten später baute Ruben Ertle die Gästeführung aus. Nach einem weiten Einwurf von Hörger war er in zentraler Position aus der Drehung zum 0:2 erfolgreich.

Manuel Renner auf dem Posten

In der 22. Minute sorgten die Gastgeber dann für Gefahr vor dem Sontheimer Tor. Doch FV-Torhüter Manuel Renner war sowohl bei einem gefährlichen Freistoß aus 20 Metern wie auch bei dem folgenden Nachschuss zur Stelle. Auf der Gegenseite setzte Spielertrainer Marcus Mattick den Ball nach einem Rückpass von Schmid in der 29. Minute in aussichtsreicher Position über das Tor und im Gegenzug landete ein Kopfball im Anschluss an einen Eckball am Sontheimer Torpfosten.

Nachdem unmittelbar vor dem Seitenwechsel ein weiterer gefährlicher Kopfball der Gastgeber knapp am Tor vorbei gestrichen war, nahm das Unheil aus Sontheimer Sicht in der 46. Minute seinen Lauf. Schrapp staubte aus fünf Metern zum 1:2-Anschlusstreffer für Buch ab. Als Sontheims Defensive in der 64. Minute etwas unsortiert agierte, war es erneut Schrapp, der zum 2:2 ausglich.

In der 70. Minute verhinderte Sontheims Innenverteidiger Timo Kropp gerade noch einen weiteren Gegentreffer. Als wieder einmal Schrapp auf und davon war, konnte er seinen Torschuss mit letztem Einsatz noch von der eigenen Torlinie an den Torpfosten befördern. Als spielentscheidend zu Gunsten der Hausherren erwies sich dann die 83. Spielminute, der allerdings eine sehr strittige Situation vorausgegangen war. Nachdem zunächst Schmid von Christoph Renner frei gespielt worden war und aus zehn Metern am glänzend reagierenden Bucher Torhüter Benjamin Maier scheiterte, wurde Renner auf Bucher Strafraumhöhe klar zu Fall gebracht. Der Unparteiische ahndete diese Regelwidrigkeit nicht, und das nutzten die Gastgeber konsequent aus. Sie spielten blitzschnell nach vorne, wo Schrapp aus spitzem Winkel zum 3:2 abschloss.

Gentner sieht gelb-rot

Im Anschluss an diesen unglücklich kassierten Treffer musste Daniel Gentner das Spielfeld wegen Reklamierens mit der gelb-roten Karte verlassen.

Auch diese Entscheidung des Schiedsrichters war mehr als zweifelhaft, da Gentner in der 57. Spielminute für ein sauberes Tackling verwarnt worden war. Mit einem unstrittigen Foulelfmeter machte Schrapp in der Schlussminute seinen Viererpack perfekt und sorgte für das 4:2-Endergebnis.

Sontheims Spielertrainer Marcus Mattick sah ein Spiel mit zwei total unterschiedliche Halbzeiten, in welchem der FV nach dem Seitenwechsel völlig seine Ordnung verlor und Buchs druckvoller Offensive nichts mehr entgegenzusetzen hatte.

Weiter geht es für den FV Sontheim am kommenden Sonntag um 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Tabellenführer TSG Hofherrnweiler.