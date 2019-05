Der FV spielt am Sonntag (15 Uhr) in Ebersbach.

Drei Spieltage vor Saisonende sind die Sontheimer Landesliga-Fußballer so gut wie am Ziel. Ein Punkt fehlt noch zum sicheren Klassenerhalt und den möchte der FV gleich am Sonntag in Ebersbach an der Fils holen.

„Wir werden alles daransetzen und wollen den Rückenwind vom vergangenen Wochenende mitnehmen“, sagt Spielertrainer Marcus Mattick. Ebersbach steht mit einem Punkt mehr einen Platz vor den Sontheimern, ist sicher kein unschlagbarer Gegner. Das Hinspiel gewann der FV zu Hause mit 2:1, diesmal wäre man natürlich schon mit einem Zähler zufrieden. Personell gibt’s keine Probleme und so fahren die Sontheimer hoch motiviert in den Landkreis Göppingen.