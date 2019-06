Der Aufsteiger zeigt seine stärkste Saisonleistung und revanchiert sich für die Hinspielniederlage.

In ausgezeichneter Verfassung präsentierte sich der FV in seinem letzten Landesliga-Heimspiel gegen den TV Echterdingen und konnte nach einer famosen Aufholjagd noch einen deutlichen Heimsieg einfahren.

Während die Gäste nach dieser Niederlage nun im letzten Saisonspiel mächtig unter Druck stehen, um der Abstiegsrelegation noch entgehen zu können, rangiert der FV mit 40 Punkten auf einem hervorragenden siebten Tabellenplatz und kann völlig unbeschwert am kommenden Samstag zum letzten Saisonspiel in Waldstetten antreten.

Die erste Tormöglichkeit hatten die Gäste in der 5. Minute, als ihr Linksaußen Aron Zogaj in aussichtsreicher Position am Sontheimer Schlussmann Manuel Renner scheiterte. Im Anschluss war Gästetorhüter Valentin Haug bei einem Freistoß von Christoph Renner aus 20 Metern erstmals gefordert (7.).

Nachdem Thomas Ivan und Tobias Heim mit ihren Abschlüssen das Sontheimer Gehäuse noch knapp verfehlten (16. + 32.), brachte David Hertel die Gäste in der 37. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. Nur zwei Minuten später konnte Echterdingen die Führung ausbauen. Einen schnell vorgetragenen Angriff vollendete Aris Charalampidis zum 0:2.

Mit einem unhaltbaren Freistoß in den Torwinkel aus 18 Metern konnte Daniel Gentner in der 43. Minute verkürzen und leitete somit Sontheims Aufholjagd ein.

In der zweiten Spielhälfte wurde der FV immer stärker und hatte die immer mehr nachlassenden Gäste im Griff. Nachdem Echterdingens Hintermannschaft in der 48. Minute nicht entscheidend klären konnte, war Jorgo Kentiridis zur Stelle und glich mit einer platzierten Direktabnahme von der Strafraumgrenze aus.

In der 57. Minute drehte der FV dann die Partie zu seinen Gunsten. Nach einem Angriff über Joshua Leoff und Ruben Ertle konnte sich Philipp Schmid im Gästestrafraum behaupten und zur 3:2-Führung einschießen. Zehn Minuten später legten die Gastgeber den vierten Treffer nach. Nachdem Gentners Freistoß zunächst noch in der Gästemauer hängen blieb, setzte er den Nachschuss zum 4:2 ins Gehäuse.

In der 70. Minute war Manuel Renner erneut gegen Zogaj gefordert und klärte vorzüglich. Als Christoph Renner in der 78. Minute auf der linken Außenbahn loszog und im Sturmzentrum Philipp Schmid bediente, war dieser aus kurzer Entfernung zum 5:2-Endstand erfolgreich. In der 87. Minute durfte sich Schlussmann Manuel Renner nochmals auszeichnen und rettete gegen den aus fünf Metern völlig freistehend zum Abschluss kommenden Friedrich Pfeifer Koelln in hervorragender Manier.

Ein mehr als zufriedener Sontheimer Spielertrainer Marcus Mattick sah gegen Echterdingen die stärkste Saisonleistung seiner Mannschaft.