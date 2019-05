Riesige Freude herrschte am Sonntag beim FV Sontheim nach dem Punktgewinn in Ebersbach, welcher dem FV den erstmaligen Klassenerhalt in der Landesliga sicherte.

In einer ereignislosen ersten Spielhälfte gab es eigentlich nur eine nennenswerte Torchance, als ein Spieler der Gastgeber nach wenigen Sekunden völlig freistehend übers Tor schoss. Ansonsten waren beide Abwehrreihen stets Herr der Lage. Nach dem Seitenwechsel verfehlte zunächst ein Kopfball von Ebersbachs Angreifer Jannik Froschauer das Sontheimer Tor und im Anschluss konnte Jorgo Kentiridis gegen Spielführer Chris Baumgartners Geschoss aus 18 Metern noch entscheidend klären (48.).

Glück in der Schlussminute

Bei Sontheims einziger erwähnenswerten Möglichkeit verfehlte Kentiridis in zentraler Schussposition das Ebersbacher Gehäuse (60.). Nachdem FV-Schlussmann Manuel Renner in der 68. Minute einen Freistoß von Piero Maglio parieren konnte, ließen die Gastgeber unmittelbar vor dem Abpfiff noch eine Riesenmöglichkeit liegen, als George Kum in aussichtsreicher Position haarscharf am Sontheimer Tor vorbei zielte.

Sichtlich erleichtert war FV-Spielertrainer Marcus Mattick nach dem Schlusspfiff, weil das Saisonziel Klassenerhalt bereits in Ebersbach perfekt gemacht wurde. Zum letzten Heimspiel der Landesligasaison 2018/19 empfängt der FV am den Samstag (17 Uhr) den TV Echterdingen.

Sontheim: Manuel Renner – Gauß, Leoff, Kastler, Hörger – Gentner (86. Haas), Mattick (63. Ertle), Mack, Kentiridis – Schmid (76. R. Färber), Christoph Renner

Schiedsrichter: Nicolas Ott (DJK SG Oberkessach, SR-Gruppe Künzelsau)

Gelbe Karten: Ebersbach 3, Sontheim 2 (Hörger, Gentner)

Zuschauer: 100