In der Landesliga muss Aufsteiger FV Sontheim am Sonntag allerdings auf Daniel Gentner verzichten.

Verwundert die Augen gerieben haben sich am vergangenen Spieltag sicherlich einige Anhänger des FV Sontheim. Führte ihre Mannschaft doch zur Halbzeitpause mit 2:0 beim TSV Buch, um am Ende die Partie doch noch mit 2:4 zu verlieren.

Marcus Mattick ging es ähnlich - allerdings aus einem ganz anderen Grund: Obwohl der Aufsteiger ohne einige Leistungsträger, darunter Jonathan Mack und Joshua Leoff (zudem war Jorgo Kentiridis grippegeschwächt und wurde spät eingewechselt), antrat, spielte er einen sehr guten ersten Durchgang. „Da haben wir es super gemacht. In der zweiten Halbzeit hat man aber gemerkt, dass uns einige Stützen fehlen“, erklärt der Sontheimer Spielertrainer.

Der Anschlusstreffer sei einfach zu früh gefallen, was bei den beiden Bucher Stürmern, die nach Matticks Einschätzung „in einer anderen Liga“ spielten, nicht sonderlich verwunderlich war. Letztlich wurde Manuel Schrapp zum personifizierten Sontheimer Angstgespenst, erzielte der 28-Jährige doch alle vier Tore für die Gastgeber.

TSG Hofherrnweiler auf einem anderen Level

Am Sonntag, 24. März, erwartet den FVS keine minder schwere Aufgabe, wenn Spitzenreiter TSG Hofherrnweiler zu Gast auf dem Hülenberg ist (15 Uhr). „Man muss da schon realistisch sein. Die sind auf einem anderen Level“, sagt Mattick über den kommenden Gegner.

Allerdings wolle der FV Sontheim auch seine Stärken ausspielen und „unangenehm“ spielen. „Sie mögen es zum Beispiel nicht, wenn man früh draufgeht“, weiß der Sontheimer Coach. Dabei gelte es aber eine gewisse Balance zu finden. Sontheim wolle sich also keineswegs hinten einigeln, müsse sich aber stets bewusst sein, dass die Gefahr durch Konter bestehe. „Ein Punkt wäre ein Erfolg“, sagt Mattick.

Neuzugang spielte schon beim FCH

Dabei könnte ein namhafter Neuzugang sein Debüt beim FVS feiern: Mike Marianek trainiert bereits seit knapp zwei Wochen mit der Mannschaft. Der 21-Jährige wurde in der Jugend des VfB Stuttgart und des 1. FC Nürnberg (jeweils in der U 17) sowie beim FCH (U 19) ausgebildet und spielte zuletzt beim Verbandsligisten TSV Essingen. Aufgrund eines Praktikums beim FCH müsse Marianek aber mit dem Training kürzertreten und entschied sich zu einem Wechsel, erklärt Sontheims Trainer Mattick.

Dabei erinnert sich der 28-Jährige noch ganz genau an das Hinspiel, in dem der FVS völlig überraschend einen Punkt holte. „Mehr Glück kann man gar nicht haben“, sagt Mattick rückblickend zum 1:1. Allerdings betont er auch, dass die TSG Hofherrnweiler aufsteigen werde. „Da führt kein Weg dran vorbei.“

TSG-Trainer lobt Sontheims Torhüter

Als sehr frustrierend bezeichnet dagegen Benjamin Bilger das Hinspiel. „Wir hatten bestimmt sieben bis neun hundertprozentige Torchancen, Sontheim nur eine“, erinnert sich der Trainer der TSG Hofherrnweiler und fügt an: „Wir sind entweder an unserem eigenen Unvermögen oder am überragenden Manuel Renner gescheitert. Sontheim hatte das ganz große Glück auf seiner Seite, was man als Aufsteiger aber auch braucht.“

Trotz dieses 1:1 übernahm die TSG am zehnten Spieltag die Tabellenführung und gab sie seitdem nicht wieder her. „Mit der Rolle des Gejagten kommen wir gut zurecht“, sagt Bilger. Dabei sei es normal, dass die Gegner gegen seine Mannschaft „viel aggressiver und ehrgeiziger“ spielten.

Im Rückspiel sei die Favoritenrolle zwar klar verteilt, dennoch warnt der Hofherrnweiler Coach vor Sontheim. „Als Spieler habe ich oft genug dort gespielt. Mit den Zuschauern ist es dort wie in einem Hexenkessel“, sagt der 39-Jährige, der früher für Normannia Gmünd und Dorfmerkingen die Kickschuhe geschnürt hat. „Es waren immer unangenehme und knappe Spiele.“