Die Fußballabteilung des SVH Königsbronn veranstaltet am Samstag, 6. Juli und Sonntag, 7. Juli, ihr Sommerfest mit Turnieren am Sportplatz in Königsbronn. Am Samstag geht es um 13 Uhr mit dem Bambini-Turnier auf dem Brenzplatz los, um 17.30 Uhr folgt das Elfmeterturnier. Am Sonntag ist Beginn um 10 Uhr mit einem E-Junioren-Turnier. Um 14 Uhr steht das Turnier der F-Junioren zum Abschluss an. Interessierte Mannschaften für das Elferturnier können sich per Mail an foerdervereinfussball@t-online.de anmelden.