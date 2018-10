Ergebnisse s Sechspunktespiel in Spielberg

Spielberg / Claus-Jörg Krischke

Der SV Spielberg tituliert die Partie gegen die Gmünder gar: Großkampf im Kellerduell. So dürfen sich die Normannen auf einen heißen Tanz im Karlsbader Vorort gefasst machen, denn SV-Trainer Tobias Winter muss zwar erneut auf einige Akteure verzichten, aber das sogenannte „letzte Aufgebot“, das in Bahlingen nur knapp verloren hatte, schlug sich prächtig. So hoffen die Spielberger auf eine weitere Leistungssteigerung gegen die Normannen. Spielberg hat auch so einen wie die Gmünder mit Bobo Mayer in seinen Reihen: Es ist der 36-jährige Edmond Kapllani, der spielte international für Albanien und war als Profi beim KSC, dem FC Augsburg, Paderborn, beim FSV Frankfurt und zuletzt in Elversberg tätig.

Gmünds Trainer Holger Traub kämpft seit der Vorbereitung mit Verletzungen seiner Akteure. Auch am Samstag muss er neben den Langzeitverletzten erneut auf Toni Suddoth, Ricardo Dias Matos und Timmy Udoh verzichten. Immerhin kann wohl Daniel Serejo eingreifen. Er bewies nach seiner Einwechslung gegen Villingen, dass er belebend für das Offensivspiel der Gmünder ist. Auch Simon Knecht wird wohl wieder im Kader stehen, zudem hofft Holger Traub auf die Rückkehr von Kapitän Stephan Fichter. Auch das Gmünder Lager ist sich der Bedeutung des Spiels bewusst: Der Sieger kann zum hinteren Mittelfeld aufschließen, während der Verlierer auf unabsehbare Zeit im Tabellenkeller festhängt. In der früheren Oberligazeit trafen beide Teams viermal aufeinander. Das letzte Aufeinandertreffen datiert aus der Saison 2011/12, da verlor Gmünd in Spielberg mit 1:4 und im Schwerzer gab’s ein 2:2.

Info SV Spielberg – Normannia Gmünd, Samstag, 15.30 Uhr