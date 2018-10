Fußball Schwere Kost für die Limpurger

Gschwend / Hans Buchhofer

In der B2 Ostwürttemberg fielen die TSF Gschwend nach dem Remis gegen Ruppertshofen auf den vierten Rang zurück, haben aber den Anschluss zum Tabellenzweiten nicht verloren. Spitzenreiter Hussenhofen wahrte seine makellose Bilanz von acht Siegen gegen den TSV Leinzell. Der SV Lautern ist nach dem Heimsieg gegen Bartholomä Zweiter. Vorne mischt noch der SV Göggingen mit, der am Mittwoch in Frickenhofen eine überraschende 1:5-Packung eingeschenkt bekam.

Die restlichen Mannschaften, angeführt vom TV Heuchlingen II auf dem fünften Rang, haben den Anschluss zu den vier führenden Mannschaften verloren. Der TV Heuchlingen II ist Favorit beim Vorletzten TSV Böbingen II, genauso wie der FC Eschach im Heimspiel gegen den TSV Leinzell.

SV Hussenhofen - TSF Gschwend

Verlieren die Gschwender den Anschluss nach vorne? Von der Bilanz her ist der Tabellenführer Hussenhofen zu favorisieren. Doch mit schlotternden Beinen wollen die Gschwender in Bartholomä nicht antreten. Das Gegenteil ist der Fall, wovon Abteilungsleiter Markus Weiser überzeugt ist. „Wir wollen den Favoriten ärgern und die Siegesserie der Platzherren beenden. Das Spiel wird eine harte Nuss für uns, doch wir fahren nicht dorthin, um zu verlieren!“ Die Gschwender bereuen den Wechsel in die B2 auf keinen Fall. „Wir sind besser gestartet, als wir es erhofft haben.“

SV Frickenhofen – SV Lautern

Das zweite Spitzenspiel findet im Waldstadion statt. Für Lautern geht es um den Anschluss zum Spitzenreiter. Die Gäste verloren noch kein Spiel in der Fremde. Frickenhofen fühlt sich nach der Galavorstellung am Mittwoch gegen Göggingen bereit, auch gegen den nächsten Favoriten auf Augenhöhe anzutreten, und sieht sich keineswegs als Außenseiter. Vor dem Sieg am Mittwoch gab es im Waldstadion aber nur zwei Remis und zwei Niederlagen.