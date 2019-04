Die Teams der drei Erstplatzierten der HZ-Aktion „Wer hat den schönsten Spitznamen?“ bekamen ihre Gewinne überreicht. Und deren Mannschaften zeigten, wie man in der Fußball-Kreisliga feiert.

Auf die Abstimmungschlacht folgte nun die Belohnung. Gerne nahmen die Fußballer des SV Altenberg die 50 Liter Bier in Empfang, schließlich gewann ihr Dirk Ruzicka die Wahl zum schönsten Spitznamen. Und die Gerstenkaltschale kommt zur rechten Zeit: Am Samstag, 20. April, gibt es schließlich ein Kabinenfest.

Wobei, ein kleiner Teil des Gewinns ging beim Fotoshooting drauf, schließlich durfte „Dirty Dirk“ eine Bierdusche genießen. Ganz traditionell. „Kreisliga ist, wenn man schon vor dem Training Bier trinkt“, scherzte Ruzicka anschließend in die Kamera.

Was sagen die Gewinner? Hier das Video:

Youtube

„Ich habe mir da eigentlich nicht so viel Hoffnung gemacht“, sagte der 38-Jährige rückblickend. Am letzten Tag der Abstimmung hätte das Team aber noch einmal alles mobilisiert. „Fünf Minuten vor Schluss war ich plötzlich einen Prozentpunkt vorne. Das war dann doch etwas überraschend. Aber den Sieg nehmen wir gerne mit.“ Und Trainer Hans Mack fügte an: „Den Jungs hat das richtig gut getan, dass sie mal im Vordergrund standen.“

Auch Benjamin Siewert freute sich über seinen zweiten Platz (und 40 Liter Bier), den er mit 32 Prozent der abgegeben Stimmen nur knapp hinter Ruzicka (33) belegte. „Ich hätte gedacht, dass es allgemein ausgeglichener ist. Zum Schluss war es Spitz auf Knopf“, so Siewert, bei dem sich aufgrund der Aktion auch ehemalige Mannschaftskollegen gemeldet haben.

Insbesondere bedankte sich der 33-Jährige bei seiner Freundin Martina dafür, dass sie die Werbetrommel für ihn gerührt habe, der Klasse 10 A (Gemeinschaftsschule Langenau) seines Mitspielers Dominik Steiner, die „die wie wild abgestimmt hat“ und den Mitgliedern der Eintracht Staufen. „Das hat wieder gezeigt, dass wir ein geiler Haufen sind.“

Und an Dirk Ruzicka, dem er zum Sieg gratulierte, richtet Siewert zugleich eine Botschaft: „Wir sehen uns ja bald im Derby. Dann schauen wir mal, wer da die Nase vorne hat.“

Den Verlauf der Abstimmung habe Patrick Roth, Torwart beim SV Mergelstetten, täglich verfolgt. „Anfangs war ich ziemlich weit vorne dabei, auch mal auf Platz eins“, erinnert sich „Jesus“. Gegen Ende haben die anderen beiden ihn aber überholt. „Aber mit dem dritten Platz gebe ich mich auch zufrieden“, sagte der 22-Jährige und nahm gerne die 30 Liter Bier (alles von Königsbräu gesponsert) in Empfang.