Fußball Im Halbfinale des Bezirkspokals müssen sich die TSGler bei Hofherrnweiler II mit 1:2 geschlagen geben.

Die Hausherren begannen stark, erste Torchancen für Hofherrnweiler ergaben sich aus drei guten Eckbällen. Folgerichtig fiel die Führung in der 26. Minute durch Timo Frank, der einen schnellen Angriff über die linke Seite abschloss.

Erst in der 42. Minute kam die TSG Schnaitheim zur ersten guten Torchance, ein Weitschuss von Markus Braig aus 16 Metern ging rechts am Kasten vorbei. Kurz vor der Pause erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Hannes Melzer scheiterte zunächst am stark reagierenden Brian Günther im TSG-Tor, nutzte dann jedoch den Abpraller zu einem gefühlvollen Schlenzer über Günther ins Tor.

Viele Chancen nach der Pause

Die Schnaitheimer kamen stark verbessert aus der Kabine und ab der 59. Minute stellten sich auch Torchancen ein. Zunächst scheiterte Weireter zweimal an Lennard Kepura, dann fand auch Torjäger Matthias Kolb im Keeper der Gastgeber seinen Meister.

In der 79. Minute hatten die zahlreich mitgereisten Schnaitheimer Fans schon den Torjubel auf den Lippen, doch Kolb schoss aus guter Position links am Kasten vorbei. Der größte Aufreger und quasi sinnbildlich für die Offensivbemühungen der Gäste folgte in der 84. Minute, als Kolb, Michel Wegele und Max Dick eine Dreifachchance nicht im Tor unterbringen konnten.

Währenddessen verlagerten sich die Gastgeber auf Konter und waren weiter bei Standards sehr gefährlich. In der Schlussphase musste Brian Günther mehrfach alle Register ziehen. Als Weireter doch noch das längst verdiente Tor für die TSG erzielte, befand sich das Halbfinale bereits in der dritten Minute der Nachspielzeit und die souverän leitende Schiedsrichterin Miriam Dreher aus Gmünd pfiff gar nicht mehr an. Uwe Gobbers

Günther, Hommel, Strahl (79. T. Peichl), Spahr, Pfitzer (46. Dandl), Wegele, Braig (82. Dick), Jentschke, Weireter, Schoger (63. Mager), Kolb