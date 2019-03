Den Gastgebern reichte eine 1:0-Führung nicht zu einem Punktgewinn.

Schnaitheim startete mit Sebastian Störrle für den grippeerkrankten Spielführer Matthias Kolb. Ansonsten hielt TSG-Coach Patrick Bartak seine Startelf vom Vorwochenende (2:2 in Neresheim) zusammen.

Die erste Halbzeit erwies sich als überaus zäh. Es gab keine nennenswerten Torchancen mit Ausnahme der Schlussphase. Die hoch angreifenden Gäste machten es der TSG schwer, einen geordneten Spielaufbau auf die Beine zu stellen. Doch trotz vieler Ballgewinne konnte Kirchheim kein Kapital daraus schlagen und ging ohne einen echten Torschuss in die Kabine.

Besser lief es da für die gastgebenden Schnaitheimer, bei denen Björn Jentschke in der 37. quasi aus dem Nichts das 1:0 erzielte. Der Linksaußen trieb den Ball in die Mitte und zog aus 16 Metern beherzt ab. Nach einer guten Chance für Lukas Weireter auf Ergebnisverbesserung in der 45. Minute ging es in die Pause.

Im zweiten Durchgang zeigte sich die TSG zunächst überlegen. Störrle hatte zwei gute Gelegenheiten, doch in der 47. verzog er nach rechts und in der 54. Minute blieb er am Gästekeeper Timo Hirschmann hängen.

Dann jedoch wendete sich das Blatt. Kirchheim/Trochtelfingen zeigte sich enorm effizient und glich mit seiner ersten Torchance des gesamten Spiels in der 57. Minute durch Dominik Dauser nach einer schönen Ballstafette aus.

Und nachdem Störrle ein weiteres Mal an Hrischmann gescheitert war, brachte Christoph Schindele seine Farben in der 69. Minute nach einem Eckball in Führung. Schnaitheim war durch den Rückstand sichtlich geschockt und bot plötzlich riesige Lücken im Abwehrverband. Dadurch hatte Martin Bosch in der 71. Keine Mühe eine präzise Hereingabe über die linke Seite zum 1:3 zu verwandeln.

Damit nicht genug. In der 77. Minute tauchte Schindele völlig frei vor Heiko Karnisky auf und ließ diesem beim 1:4 keine Abwehrchance ließ. ug

Karnisky, T. Peichl, S. Peichl, Bosch (46. Braig), Strahl, Weireter (75. Mager), Pfitzer, Wegele, Jentschke, Störrle (71. Dick), Schoger