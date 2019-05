Kapitän Matthias Kolb erzielte dabei drei Treffer.

Im Nachholspiel gegen den Aufstiegskandidaten TV Neuler hatten die Bezirksliga-Fußballer der TSG Schnaitheim nach acht Minuten ihre erste Chance. Doch der gegnerische Torhüter lenkte den Ball nach einem Schuss von TSG-Kapitän Kolb noch über die Latte. Auch Weireters Versuch kurze Zeit später ging knapp übers Tor.

Neuler ging dann aber überraschend in der 31. Minute nach einem Abwehrfehler in Führung, als Hadlik eine Vorlage freistehend locker im Tor des bis dahin unbeschäftigten TSG-Keepers Günther unterbrachte.

Fast im Gegenzug gelang in der 33. Minute nach einer Flanke von rechts dem sehr agilen Kolb mit einem fulminanten Volleyschuss aus 20 Metern ein Traumtor ins linke obere Tordreieck der verdiente Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel brachte Braig die TSG in Front (60.). Die Gäste hatten ihre einzige Großchance in der 2. Hälfte, als ihr Spielführer Schüll nach einem Fehler in der TSG-Abwehr unbedrängt freistehend aus wenigen Metern den Ball am Tor vorbeijagte.

Neuler drängte zwar auf den Ausgleich, wurde aber von den cleveren Schnaitheimern ausgekontert. Nach einem schönen Zusammenspiel mit Schoger erhöhte Kolb auf 3:1 (76.), ehe der omnipräsente TSG-Kapitän nach einer Ablage von Dick seinen dritten Treffer zum 4:1 erzielte (81.). Den Abschluss zu einem etwas zu hohen 5:1-Sieg vollendete dann fast mit dem Schlusspfiff Dandl, der nach einer langen Verletzungspause wieder eine echte Verstärkung für die Mannschaft geworden ist.

Günther, Strahl, Hörger (60. Dandl), Holz, Weireter, Kolb, Braig (76. Dick), Hommel, Schoger, Djaiz, Pfitzer