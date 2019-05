Noch sechs Spieltage stehen in der Fußball-Bezirksliga aus und die Schlussphase der Saison verspricht einiges an Spannung – auch für die Mannschaften aus der Region.

Spitzenreiter Neresheim und der Tabellendritte Nattheim kämpfen um Meisterschaft und Relegationsplatz, Gerstetten und der AC Milan gegen den Abstieg. Lediglich Schnaitheim steht so ziemlich zwischen Gut und Böse. Auch der morgige Spieltag (alle Partien beginnen um 15 Uhr) hat es schon in sich.

Der SV Neresheim hat zuletzt mit einem 5:2-Sieg über den AC Milan die Tabellenführung zurückerobert, da Bettringen nur 1:1 in Unterkochen spielte. Nun stehen die Klosterstädter aber vor dem sehr schweren Spiel bei Hofherrnweiler II. Die Reserve des Landesliga-Tabellenführers ist mit zuletzt fünf Siegen und zwei Unentschieden die Mannschaft der Stunde. Der Rückstand auf die Spitze ist zwar groß, aber vielleicht hofft man bei der TSG doch noch, in diesem Jahr einen Doppel-Aufstieg feiern zu können.

Nattheim hat noch Chancen

Ein bisschen auf der Stelle tritt derzeit der Tabellendritte TSG Nattheim, der morgen den SV Waldhausen zu Gast hat. Bei drei Punkten Rückstand auf Rang zwei und vier und die Spitze ist für die Nattheimer noch alles drin, allerdings müsste man jetzt schon eine Serie hinlegen. Trainer Klaus Beyrle ist da aber skeptisch, da er weiterhin mit vielen Ausfällen in seinem Team zu kämpfen hat. „Wir versuchen, jetzt dranzubleiben, dann wird man in der Schlussphase sehen, was noch möglich ist“, so Beyrle.

Gegen Waldhausen erwartet er aber nicht nur wegen des personellen Notstandes eine sehr schwere Aufgabe. „Die haben eine starke Mannschaft, zwei brandgefährliche Außen. Vor der Runde zählte Waldhausen eigentlich zu den Topfavoriten“, erklärt der TSG-Coach. Wenn es am Ende nicht mit dem Aufstieg klappt, wäre das für die Nattheimer kein Beinbruch. Die Mannschaft wird voraussichtlich weitgehend zusammenbleiben, auch Beyrle und sein Trainerkollege Lieb machen in der kommenden Saison weiter.

Für Gerstetten wird’s schwer

Für den VfL Gerstetten ist die Lage nach der Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten Lorch wieder prekärer geworden. Nur zwei Zähler trennen die Älbler (Rang 12 mit 24 Punkten) derzeit von der Abstiegsrelegation, drei von einem Abstiegsplatz. Beim Tabellenzweiten Bettringen ist der VfL morgen natürlich krasser Außenseiter, die Punkte für den Erhalt der Liga muss die Mannschaft voraussichtlich woanders holen.

Abstiegskampf beim AC Milan

Nur einen Platz vor Gerstetten steht der AC Milan, hat dabei auch nur einen Punkt mehr auf dem Konto. Nun erwarten die Heidenheimer Schlusslicht FC Ellwangen. Ein Sieg ist da eigentlich Pflicht, für die Gäste geht es aber schon um so etwas wie die letzte Chance.

Schnaitheim erwartet Lauchheim

Für die TSG Schnaitheim wird es wohl nicht mehr ganz nach vorn reichen, ein paar Plätze gutmachen kann der Tabellenachte aber noch. Im Heimspiel gegen Tabellennachbar Lauchheim winkt morgen schon einmal der Sprung auf Rang sieben, vorausgesetzt die Punkte bleiben auf dem Moldenberg.