Das erste Heimspiel des SV Nereshei stand unter ganz besonderen Vorzeichen.

Das erste Heimspiel des SV Neresheim im neuen Jahr gegen den FV Unterkochen stand von Beginn an unter besonderen Vorzeichen: Obwohl ein starker Wind über den Platz fegte, entschied sich der Schiedsrichter letztendlich doch dafür, das Spiel anzupfeifen. In einer von Anfang an intensiv geführten Partie übernahm der SVN gleich zu Beginn das Kommando und bestimmte das Spiel mit viel Ballbesitz. Gleichzeitig tat er sich aber zunächst schwer, gegen die gut organisierten Gäste Lücken zu finden. Der FVU machte das Zentrum dicht und agierte gegen den Ball in einem 5-4-1 und attackierte erst in der eigenen Hälfte. So dauerte es bis zur 20. Minute bis die Gastgeber das erste Mal gefährlich vor dem Gästetor auftauchten. Lukina überbrückte das Mittelfeld mit einem guten Pass auf Werner, der rechts Kurz bediente. Dessen scharfe Hereingabe fand Yoldas, der jedoch aus fünf Metern den Ball nicht im Tor unterbrachte.

Von nun an verstanden es die Neresheimer aber immer besser, ihre Überlegenheit in Torchancen umzuwandeln. So war es immer wieder Werner, der sich zwischen den Ketten anbot und geschickt die Außen bediente. In der 40. Minute war es wieder Werner, der Dedic rechts in Szene setzte. Dieser ließ seinen Gegenspieler stehen und flankte ins Zentrum auf Neuzugang Yoldas, der den Ball gekonnt mit der Brust annahm und sicher aus der Drehung verwandelte.

Auch im zweiten Durchgang hatte der SVN überwiegend den Ball und baute das Spiel geduldig von hinten auf, verpasste aber, auf 2:0 zu erhöhen. Dadurch blieb die Partie bis zum Ende spannend

SV Neresheim: Aubele; Y. Knaus (70. Camic); Lukina; J. Knaus (70. Feidel); Cay; Hajtic; Dedic; Kurz (76. Jakobschy); Werner; Yoldas; Coban (85. Cutura)