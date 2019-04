In der Nachspielzeit kassieren die Hausherren den Treffer zur ersten Heimniederlage.

In einem von Beginn an sehr umkämpften Derby in Neresheim kam der Gastgeber zunächst schwer in die Partie und kam kaum zu Torchancen. Die Gäste aus Waldhausen verteidigten geschickt und aggressiv im 4-1-4-1-System und schafften es, die Neresheimer Offensive nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Im Spiel, das aus Sicht der Fußballer zwar intensiv, jedoch immer im Rahmen ablief, sorgte der Schiedsrichter unnötigerweise für Hektik. Nahezu jeder Zweikampf wurde abgepfiffen und der Unparteiische zückte schnell die gelbe Karte. So flog Jens Jakobschy nach einem aus Sicht der Neresheimer harmlosem Foul in der 35. Minute mit gelb-rot vom Platz. Neresheims Coach Erdal Kalin war daher schon zehn Minuten vor der Pause dazu gezwungen, taktisch umzuplanen – und ließ den Tabellenführer von nun an mit einer Dreierkette agieren.

Doch die Unterzahl schien die Hausherren nicht wirklich zu schocken. Im Gegenteil, mit einem Mann weniger strahlten die Neresheimer sogar mehr Gefahr aus und hatten mit Denis Werner kurz vor der Pause die große Chance, in Führung zu gehen. Doch der Ball strich knapp über die Latte. Waldhausen war lediglich über den schnellen Vedat Yel immer wieder gefährlich, doch hatte wenig Ideen, um aus der Überzahl auch etwas Zählbares zu erzielen. So blieb es auch in der zweiten Halbzeit.

Die Neresheimer verteidigten leidenschaftlich, sodass nie etwas von der Waldhäusener Überzahl zu sehen war. Neresheim verzeichnete die größeren Chancen. Gästekeeper Denis Wille parierte einen sehenswerten Fallrückzieher von Werner und lenkte den Ball soeben noch an den Pfosten. In der Folge eines Eckballs verlängerte Denis Werner mit der Hacke einen Schuss von Max Wanner. Die Neresheimer hatten schon den Torschrei auf den Lippen, aber Armin Husic kratzte den Ball noch von der Linie. In der Nachspielzeit kam es erst zu einem gefährlichen Angriff der Gäste. Yel bediente rechts Timo Kamm, der den Ball in den Strafraum brachte. Irgendwie fand der Ball seinen Weg an den langen Pfosten, wo Lukas Geißler freistehend den Ball nur noch ins leere Tor köpfen musste. Ein überraschender Schlusspunkt in einem Spiel, in dem während der regulären Spielzeit wenig auf einen Auswärtssieg für Waldhausen hindeutete.

Aubele, Y. Knaus, Lukina, J. Knaus (75. Kurz), Jakobschy, Cay, Hajtic, Dedic (67. Wanner), Werner, Yoldas (89. Coban), Cutura