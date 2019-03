Schnaitheim fand den besseren Start in die Partie, Neresheim drehte gegen Ende auf. Am Ende stand ein 2:2.

Beim Duell Neresheim gegen Schnaitheim, und damit der besten Defensive gegen die noch vor dem Spieltag gemeinsam mit Nattheim beste Offensive der Liga, erwischten die Gäste aus Schnaitheim den besseren Start. Bereits nach fünf Minuten wurde ein Freistoß von Matthias Kolb an den Pfosten abgelenkt. In der zwölften Minute war es erneut eine Standardsituation der Schnaitheimer, die diesmal zum Tor führte. Wieder Kolb setzte sich am langen Pfosten ab und köpfte den Ball noch einmal quer in die Mitte, wo Markus Schoger nur noch einschieben musste.

Von nun an nahmen die Gastgeber, die nur sehr schwer in die Partie fanden, das Heft jedoch in die Hand und wurden mit zunehmender Spieldauer immer dominanter. Von den Gästen war nach dem Führungstreffer bis zur Halbzeit nichts mehr zu sehen. Der SV Neresheim indes verzweifelte jedoch, da die Spieler, wie schon in den vergangenen Partien, den Ball trotz bester Chancen nicht im Tor unterbrachten.

Und immer wieder an die Latte

Zunächst köpfte Edis Yoldas nach einer Flanke von Nenad Dedic den Ball an die Latte, kurz darauf war es Denis Werner, der volley aus 16 Metern abzog und ebenfalls nur die Latte traf. Bei einem Freistoß von Dedic aus dem Halbfeld knallte der Ball noch ein drittes Mal ans Aluminium. Nach einem genialem Chippass von Oguzhan Cay tauchte Werner kurz vor der Pause noch einmal vor Schnaitheims Torhüter Heiko Karnisky auf, doch er kam nicht mehr richtig an den Ball.

Kurz nach der Pause zeigten sich die Gäste enorm effizient. Nachdem der Schiedsrichter einen aus Sicht der Neresheimer zweifelhaften Freistoß im Mittelfeld gepfiffen hatte, führten die Gäste diesen schnell aus. Michel Wegele brachte den Ball weiter auf Kolb, der diesen gut kontrollierte und scharf nach innen spielte. Dort stand Björn Jentschke goldrichtig und verwandelte zum 2:0.

Hausherren stellen um

Der Tabellenführer Neresheim gab sich auch nach dem zweiten Gegentreffer nicht auf. Stattdessen stellte Trainer Erdal Kalin auf eine Dreierkette um und zog Halil Hajtic von der Innenverteidigung in die Sturmspitze. Diese Maßnahme machte sich bezahlt, als der eingewechselte Max Wanner Hajtic mit einem guten Ball bediente, dieser genial mit der Hacke weiterleitete und Werner zum 1:2 einschob.

Der Glaube bei den Klosterstädtern war von nun an wieder da und so rollte Angriff um Angriff in Richtung Schnaitheimer Gehäuse.

Kurz vor Spielende führte Werner einen Freistoß schnell aus, bediente links Yannick Knaus, der mit seiner Flanke Sven Lukina fand. Der Innenverteidiger legte das Leder per Kopf noch mal in die Mitte, wo Cay den Ball volley nahm und sehenswert direkt neben den Pfosten setzte.

Die Neresheimer spielten auch in der Nachspielzeit noch auf Sieg, kamen aber zu keiner klaren Torchance mehr. So blieb es beim 2:2, mit dem die Hausherren trotz vieler vergebener Chancen zufrieden sein konnten. Die TSG Schnaitheim steht nach der Partie mit 32 Punkten auf Tabellenplatz fünf.