Trotz Unsicherheit und Fehler im Aufbauspiel in der ersten Halbzeit reichte es gegen die Gäste aus Kirchheim zum 1:0.

Bei den Neresheimern, bei denen Hajtic für den verletzten Lukina zurück in die Startelf kam, war lange Zeit nicht viel zu sehen. Wer dachte, dass die Mannschaft durch den Auswärtssieg in Bettringen nun auf dem eigenen Platz beflügelt aufspielt, sah sich in der ersten Halbzeit gegen die SG Kirchheim getäuscht. Ungewohnt nervös agierten die Gastgeber: Fehler im Aufbauspiel und mangelndes Durchsetzungsvermögen in der Offensive prägten das Neresheimer Spiel.

Die Unsicherheit entging auch den Gästen, die mutiger wurden, nicht und die durch Gerstmayer die größte Chance der ersten Halbzeit hatten. Doch auch im dritten Spiel infolge war Torhüter Aubele nicht zu bezwingen.

Erst in der zweiten Halbzeit agierte Tabellenführer Neresheim souveräner, ließ Ball und Gegner laufen und schaffte es sich schnell ein deutliches Übergewicht zu erspielen. So dauerte es nur fünf Minuten bis der Ball im Netz landete: Cay kam mit einer präzisen Flanke von der rechten Seite. In der Mitte nahm Wanner den Ball direkt aus der Luft und verwandelte zum 1:0.

Zweite Hälfte souverän gespielt

Es folgten weitere große Chancen. Zunächst durch Werner, der nach einer Hereingabe nur noch mit einem Foul gestoppt werden konnte, den Strafstoß aber nicht an Torhüter Fröhlich vorbei bringen konnte. Kurze Zeit später tankte sich Werner auf der rechten Seite durch, spielte quer auf Yoldas, dem der Ball aber zwei Meter vor dem leeren Tor gegen das Schienbein sprang. Auch in der Schlussphase ließen die Gastgeber nichts anbrennen, spielten ruhig und geduldig und ließen keine Chance der Gäste mehr zu.

Trotz der schlechten ersten Halbzeit war der Sieg am Ende verdient und der SVN konnte den nächsten großen Schritt in Richtung Meisterschaft gehen. Am Sonntag in Heuchlingen gibt es den ersten von zwei Matchbällen für die Neresheimer, um die Meisterschaft perfekt zu machen.

Aubele; Y.Knaus (40.Feidel); Wanner; Jakobschy; Cay; Hajtic; Dedic ( 84. J.Knaus); Kurz; Werner (90. Kleebauer); Yoldas (89. Coban); Cutura