In einem turbulenten Spiel dreht die TSG Nattheim gegen den VfL Gerstetten zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand und siegt am Ende mit 5:3.

In einem torreichen Fußballderby erwischten die Gäste den deutlich besseren Start. Es dauerte keine vier Minuten, ehe Nattheims Torhüter Schuh das erste Mal hinter sich greifen musste. Nach einem kapitalen Fehler in der Nattheimer Hintermannschaft stand Evrensel alleine vor dem Tor und musste nur noch einschieben.

Gerstetten war auch in der Folge nicht ungefährlich und stellte die TSG-Abwehr durch lange Bälle immer wieder vor eine Herausforderung. In der 21. Minute führten die Gäste einen Freistoß schnell aus, was die Nattheimer überraschte. Doch Schuh war auf dem Posten und klärte zur Ecke. Bei dieser war die Nattheimer Hintermannschaft wieder nicht wach genug, weshalb der Ball bei Follath landete. Dieser hatte keine Mühe mehr aus zehn Metern ins Tor einzuschieben.

Nun schien es so, als würden die Nattheimer aufwachen. Nach einer Ecke von Schürle stieg Florian Horsch in der 25. Minute am höchsten und köpfte zum 1:2 ein. Doch der Aufschwung sollte nicht lange anhalten, denn bereits drei Minuten später nutzte Söllner den nächsten Fehler der TSG-Abwehr und schob zum 1:3 ein. Vorrausgegangen war ein Platzfehler, den Schuh überraschte und somit landete der Ball bei Söllner der dadurch leichtes Spiel hatte einzuschieben.

Nattheim beweist Moral

Doch Nattheim bewies wieder Mal Moral und kam nur zwei Minuten später zum erneuten Anschlusstreffer. Brümmer konnte im Strafraum nur noch mit einem Foul gestoppt werden, weshalb dem gut leitenden Schiedsrichter nichts anderes übrig blieb, als auf Strafstoß zu entscheiden. Diesen verwandelte Fabian Horsch eiskalt. Somit ging es nach einer torreichen ersten Halbzeit mit 2:3 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war Nattheim das klar spielbestimmende Team und erspielte sich Chance um Chance. Es dauerte aber bis zur 69. Minute, ehe der Ausgleich fiel. Erst packte Fabian Horsch aus 30 Metern den Hammer aus, den Baum noch abwehren konnte, dann landete der zweite Ball bei Fischer, der anschließend wunderschön Brümmer bediente und dieser zum 3:3 einschob.

Brümmer und Horsch verletzt

Nattheim hatte nun Blut geleckt und drehte binnen nur zwei Minuten das Spiel. Schürle drang in der 70. Minuten in den Gerstetter Strafraum ein und wurde gefoult. Den daraus resultierenden Elfmeter verwandelte abermals Fabian Horsch souverän zum 4:3.

Weitere fünf Minuten später wurde Brümmer von Horsch hinter die Abwehr geschickt. Er antizipierte, dass Torhüter Baum herauseilt und überlupfte diesen zum 5:3-Endstand.

Leider ereigneten sich gegen Ende des Spiels noch zwei unschöne Szene, denn sowohl Brümmer als auch Max Horsch mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Es scheint so, als hätte Gerstetten die Gastgeber mit ihrem Verletzungspech angesteckt.

Unterm Strich gewinnt die TSG Nattheim ein turbulentes Spiel verdient mit 5:3 gegen den VfL Gerstetten und festigt damit ihren zweiten Platz. ms