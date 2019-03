In einem temporeichen Spiel siegt die TSG verdient mit 3:1 Toren.

Die TSG Nattheim war am gestrigen Sonntag beim FV 08 Unterkochen zu Gast. Das Spiel wurde auf dem kleinen Kunstrasen oberhalb des Stadions ausgetragen. Diese Entscheidung erwies sich als eine gute, denn auf dem schmalen Spielfeld entwickelte sich ein temporeiches und spannendes Spiel, in dem Nattheim am Ende verdient mit 3:1 gewann.

Nach vier Minuten hatte Brümmer bereits die erste große Gelegenheit. Nach einem langen Ball von Fabian Horsch tauchte er allein vor Gästetorwart Schlipf auf, verzog jedoch knapp. Quasi im direkten Gegenzug erzielte Unterkochen das 1:0. Nach einer flachen Ecke schaffte es die TSG nicht, den Ball zu klären, sodass Haas in aller Seelenruhe einschieben konnte.

Unterkochen war anschließend vom Führungstreffer beflügelt und schaffte es, die TSG durch frühes Pressing und exzellentes Umschaltspiel unter Druck zu setzen. Die Gastgeber hatten einige Gelegenheiten, auf 2:0 oder gar 3:0 zu erhöhen. Doch entweder scheiterten sie am eigenen Unvermögen oder der an diesem Tag überragende Matthias Nannt entschärfte die Chancen.

Nattheim stellt um

Nach etwa einer halben Stunde stellten die TSG-Trainer Beyerle/Lieb ihr taktisches System um und dies zeigte Wirkung. In der 34. Minute behielt Fabian Horsch die Übersicht, spielte auf Brümmer und der Nattheimer Topscorer zögerte nicht lange und schoss den Ball aus etwa elf Metern zum 1:1 Ausgleich ins rechte Eck.

Nattheim drückte anschließend auf den Führungstreffer. In der 38. Minute stahl sich Schürle seinem Gegenspieler davon und tauchte frei vor Schlipf auf, doch auch der Torwart der Gastgeber hatte einen super Tag und parrierte zur Ecke. Somit ging es in einem temporeichen Spiel mit 1:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war Nattheim die spielbestimmende Mannschaft und erarbeitete sich Chance um Chance, fand aber vorerst in Schlipf seinen Meister. Doch auch Unterkochen kam immer wieder zu gefährlichen Situationen, welche aber nicht von Erfolg gekrönt sein sollten.

Brümmer macht alles klar

Anders die TSG, welche in der 77. Minute durch Fischer in Führung ging. Brümmer spielte Fischer im Strafraum wunderschön frei, sodass dieser den Ball nur noch ins Tor schieben musste. Nattheim kam in der Folge zu einigen Konterchancen und eine davon brachte dann in der Nachspielzeit die Entscheidung. Wieder war es Torjäger Brümmer, der im gegnerischen Strafraum an den Ball kam und mit einem strammen Schuss den Torwart überwinden konnte.

Nattheim gewann unterm Strich verdient, da es gegen kämpferisch agierende Unterkochener dagegen hielt und am Ende den größeren Willen zeigten. Nicht unerwähnt sollte die Leistung des Schiedsrichters bleiben, der trotz vieler Emotionen und hektischer Situationen immer den Überblick behielt.

Nattheim klettert mit diesem Sieg wieder auf Platz zwei der Bezirksliaga Ostwürttemberg und hat nächste Woche Gerstetten zum Derby zu Gast.

Nannt, Fabian Horsch, Burr, Florian Horsch, Max Horsch, Blum (66. Prater), Lankes, Frank, Fischer, Schürle (92. Staud), Brümmer