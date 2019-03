Durch den 6:1-Sieg gegen Heuchlingen schiebt sich die TSG Nattheim auf den zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga vor.

Bei schwierigen Verhältnissen erwischte die TSG Nattheim einen guten Start. Nach 13 Minuten eroberte Hochholzner einen zweiten Ball im Strafraum der Gäste und steckte auf Blum durch. Blum legte sich den Ball noch einmal in die Mitte vor und schloss anschließend mit einem flachen Schuss ins kurze Eck ab. Acht Minuten später nutzte Brümmer einen Fehler in der Heuchlinger Viererkette. Im eins gegen eins ließ er Gästetorwart Feil keine Chance.

Zwei Tore in zwei Minuten

Die Gäste waren danach etwas geschockt. Nattheim nutzte dies und erzielte nur eine Minute nach dem 2:0 das 3:0 durch Schürle. Der hatte nur vier Minuten später mit einem Lattenschuss sogar noch die Chance aufs 4:0. In der 30. Minute kam Heuchlingen durch ein direktes Freistoßtor durch Bihlmaier zum 3:1 Anschlusstreffer. Nattheim stellte allerdings acht Minuten später den alten Abstand wieder her. Blum spielte einen langen Flugball auf Brümmer, der diesen direkt zum 4:1 in Tor schoss.

Leichtes Spiel für Brümmer

Nach der Halbzeit machten die Nattheimer dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Das frühe Pressing überforderte die Gäste und so dauerte es gerade einmal zehn Minuten bis Brümmer mit seinem dritten Treffer das 5:1 markieren konnte. Zuvor konnte der Gästekeeper eine missglückte Flanke von Schürle nur nach vorne abwehren, wo dann Brümmer lauerte und leichtes Spiel hatte ins leere Tor einzuköpfen.

Als hätten es die Gäste nicht schon schwer genug gehabt, schwächten sie sich in der 69. Minute nochmals selbst, indem sich Torhüter Feil nach groben Foulspiel an Brümmer die rote Karte abholte. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden, doch Nattheim erzielte in Form von Fischer nach schöner Vorlage von Lunz noch das 6:1.

Mit diesem Sieg bleibt die Mannschaft des Trainerteams Beyerle/Lieb dem SV Neresheim auf den Fersen und ist aufgrund des besseren Torverhältnisses im Vergleich mit Bettringen wieder Tabellenzweiter.

Nattheim: Nannt, Fabian Horsch, Maximilian Horsch, Burr, Lankes, Florian Horsch, Frank, Hochholzner (68. Lunz), Schürle (62. Fischer), Brümmer (75. Staud), Blum (79. Gentner)