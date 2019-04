Landesligist FV Sontheim empfängt am Sonntag den TSV Weilimdorf und möchte seine Position im Mittelfeld stärken.

Der FV Sontheim hat sich gut im Mittelfeld der Landesliga etabliert. Aktuell rangieren die Brenztäler mit 30 Punkten auf Platz zehn, haben sich einen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz erarbeitet. Dennoch: Sontheim steht noch nicht auf der sicheren Seite. Sieben Partien müssen noch bestritten werden. Um sich auch weiterhin vom unteren Ende der Tabelle fernhalten zu können, sollte sein Team mindestens noch zwei bis drei Spiele gewinnen, so Spielertrainer Marcus Mattick: „Der Vorsprung ist schnell weg.“

Die nächste Möglichkeit drei Punkte zu holen besteht am Sonntag, wenn Sontheim den Tabellensechsten TSV Weilimdorf empfängt (15 Uhr). Neun Punkte trennen beide Vereine voneinander. Der TSV hat zuletzt dreimal gewonnen und nur vier Punkte Rückstand auf Rang zwei, den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Hinspiel endete unentschieden

Das Hinspiel gegen Weilimdorf endete 2:2, wobei Mattick von einem glücklichen sowie unglücklichen Ergebnis spricht. Glücklich, weil Sontheim zwar ab der 50. Minute nur noch mit zehn Mann auf dem Platz stand und in den letzten Minuten der Partie trotzdem in Führung lag. Unglücklich, weil dem Gegner noch in der 94. Minute der Ausgleich gelang.

„Wir waren nicht ganz ebenbürtig“, gibt der Sontheimer Coach zu. Weilimdorf agiere mit vielen weiten Bällen, was es seinen Spielern schwer gemacht habe. Dennoch sehe er für die kommende Partie eine 50:50-Chance. In den zurückliegenden drei Spielen haben die Brenztäler sieben Punkte geholt: „Das hat das Selbstvertrauen gesteigert“, so Mattick. Zudem sei seine Mannschaft zu Hause gut.

Verzichten muss Mattick am Sonntag auf Mittelfeldspieler Timo Kropp, der gesundheitlich angeschlagen ist. Mike Marianek kann aus beruflichen Gründen nicht auf dem Platz stehen.