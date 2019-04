Tabellenführer Eintracht Staufen gastiert am Sonntag beim Drittplatzierten SV Altenberg.

Es bleibt spannend an der Spitze der Fußball-Kreisliga B5. Zwar führt Eintracht Staufen mit 39 Punkten nach wie vor die Tabelle an, doch der SV Bissingen sitzt ihr dicht auf den Fersen. Ein Punkt trennt sie voneinander. Zudem musste die Eintracht bei den Bissingern vor zwei Wochen die erste Niederlage der Saison einstecken. Am Sonntag folgt das nächste Spitzenspiel – diesmal ist Staufen beim Nachbarn SV Altenberg zu Gast (15 Uhr).

Altenberg, der derzeit auf dem dritten Platz rangiert, liegt mit 36 Punkten ebenfalls gut im Rennen. Dennoch ist sich Trainer Hans Mack der schwierigen Aufgabe bewusst. In den vergangenen Spielen trennte sich Altenberg durchgängig mit null Punkten von der Eintracht. Diese Serie möchte der Verein nun durchbrechen: „Jetzt sind wir mal dran“, sagt Mack, der sich dennoch bewusst ist, dass es ein schwieriges Spiel wird. Für ein solches Derby brauche es unheimlich viel Selbstvertrauen. Dies wolle er seinen jungen Spielern mitgeben.

Starke Heimmannschaft

Auf ihrer Seite haben sie dabei den Heimvorteil. Noch kein Spiel haben die Altenberger diese Saison auf dem eigenen Platz verloren. „Wir sind zu Hause eine Macht. Die Zuschauer sind unser zwölfter Mann“, so der Coach, der am Sonntag mit 400 bis 500 Menschen rechnet. Man habe eine sehr gute Vorrunde gespielt. An diese Leistung wolle man am Sonntag wieder anknüpfen.

Die Chancen, die Tabellenführung zu übernehmen, sind für Trainer Mack durchaus vorhanden: „Wenn wir zu Hause gewinnen, können wir das schaffen.“ Denn dann würden beide Vereine punktgleich an der Spitze liegen.

Dass Altenberg gewinnen muss, weiß auch Eintracht-Trainer Michael Mittelstädt: „Der Druck liegt eher auf Altenberg.“ Nichtsdestotrotz gehe sein Team mit der größtmöglichen Motivation ins anstehende Spiel. Bei Derbys handle es sich um besondere Spiele, so Mittelstädt: Die Spieler beider Mannschaften kennen sich untereinander, haben in der Jugend gemeinsam bei der JFG Bachtal gespielt und verbringen ihre Freizeit zusammen. „Die Jungs sind heiß auf’s Derby.“ Das spüre Mittelstädt auch im Training. Die Niederlage in Bissingen habe sein Team nicht aus der Bahn geworfen.

In der Hinrunde bestritten beide Teams ein ausgeglichenes Spiel, das in einem gerechten Unentschieden (1:1) geendet habe, resümiert Mittelstädt, der von einem intensiven Spiel am Sonntag spricht. Dennoch ist sich der Coach der Chance bewusst: „Wir sind nicht umsonst Tabellenführer. Wir gehen mit breiter Brust ins Spiel.“