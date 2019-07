Team I und II der Spielergemeinschaft Oberes Härtsfeld schafften es an die Tabellenspitze und sicherten sich den Meistertitel.

Gleich zwei Meistertitel konnten die beiden Teams der D-Jumioren für die SGM Oberes Härtsfeld erspielen. Team II gewann das letzte entscheidende Spiel, behauptete sich damit knapp an der Tabellenspitze und holte sich so erneut den Wimpel in der Kreisstaffel 6.

Dem wollte Team I in nichts nachstehen: In einem spannenden Finale zeigte die Mannschaft starke Nerven, überholte die Konkurrenz im direkten Duell und wurde damit Meister in der Leistungssatffel 3.