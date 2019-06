Der SV überraschte die Konkurrenz und auch sich selbst mit dem Gewinn der Meisterschaft bereits am vorletzten Spieltag.

Ein kleiner Verein trumpft auf: Auf den SV Bissingen tippte, anders als bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen in der Kreisliga A 3, kein Vereinsvertreter bei der obligatorischen HZ-Umfrage vor der Saison. Und auch der Klub aus dem knapp 620 Einwohner zählenden Dorf gab sich bedeckt und formulierte ein defensives Ziel: oberes Mittelfeld.

„Uns hatte niemand auf dem Zettel. Wir hatten es ja selber nicht auf der Rechnung, dass wir ganz vorne landen“, sagt Rainer Römer. Der Teammanager des SV Bissingen war auch schon bei der letzten Meisterschaft vor 21 Jahren dabei, damals noch als Jugendleiter.

Der aktuelle Aufstieg sei dabei aber doch überraschender gekommen. Vor der Aufstiegssaison 1997/98 seien drei bis vier gute Spieler von außen dazugestoßen. Jetzt lief im Vergleich zum Vorjahr eine kaum veränderte Bissinger Mannschaft auf. Und diese habe auch Römer überrascht. „Eigentlich hatte ich es abgeschrieben, dass wir jemals wieder Meister werden“, räumt der 53-Jährige ein.

Ein kleiner Verein, der groß im Feiern ist

Einen Grund für die Leistungssteigerung sieht der Teammanager im Trainerduo Thomas Bonnet und Mario Janic. Vor allem Bonnet habe seine Spieler in die richtige Richtung gelenkt: Weniger feiern und mehr Fußball spielen. Denn seit jeher werden beim SVB Feste gerne zelebriert, so steht Fasching hoch im Kurs. „Die Jungs können besser feiern als Fußball spielen“, sagt Römer trocken – und schiebt nach: „Das dürfen Sie ruhig so schreiben. Die Jungs wissen, dass ich manchmal so was Böses sage.“

Solche Sprüche kannte auch Bonnet vor seiner Verpflichtung. „Ja, es ist ein kleiner Verein, der auch groß im Feiern ist“, sagt der 49-Jährige. Allerdings kommt es auf dieses „auch“ an. Der Meistercoach weiß nämlich auch den Einsatz der vielen Helfer im Verein zu schätzen. „Hier ist alles top“, sagt der Herbrechtinger beispielsweise im Hinblick auf die Sportanlage. „Sie ist super gepflegt und im Kreis sicher die schönste nach der des FCH.“

Oft nur in Lauerstellung

Auf der heimischen Anlage ist der SVB eine Macht und holte hier die meisten Punkte der Liga. In elf Partien gab es zehn Siege, lediglich im Spitzenspiel gegen den SV Altenberg reichte es nur zu einem 1:1. Auch interessant: In dem engen Titelrennen mit Altenberg, Staufen und zuletzt auch Härtsfeld stand Bissingen nur viermal nach einem Spieltag an der Tabellenspitze. Hier ist der SV Altenberg Spitzenreiter (zehnmal), gefolgt von der Eintracht aus Staufen (siebenmal).

„Wir waren oft in Lauerstellung, Zweiter oder Dritter“, erinnert sich Bissingens Coach Bonnet. Und doch entschied Bissingen bereits am vergangenen Spieltag die Meisterschaft vorzeitig für sich. Beim 8:1-Sieg beim AC Milan Heidenheim II seien gefühlt 200 Fans aus Bissingen dabei gewesen. „Man hat schon gespürt, dass es etwas Besonderes ist“, so Bonnet.

Nach der Partie wurde bereits auf den Reutenen tüchtig gefeiert, allerdings ohne Meister-T-Shirts. Zwar sei es Thema gewesen, mit eigens bedruckten Shirts zum Spiel zu fahren. Allerdings hatte Teammanager Römer etwas dagegen: „Ich wollte, dass wir erst Meister werden.“ Also ging der Auftrag erst am Montag raus.

Damit schrieb der SVB nach langer Zeit erneut Geschichte. Dabei sei die Meisterschaft vor knapp zwei Jahrzehnten durchaus ab und zu mal Thema innerhalb der Mannschaft gewesen, räumt Andreas Baur ein. Druck habe das dem aktuellen Team aber nicht gemacht, so der Kapitän weiter.

Auch Baur gibt das Lob für die starke Saison gerne an das Trainerduo weiter. „Wir waren von Anfang an gut vorbereitet. Und es gab keine Ausreden, wenn mal ein Spieler gefehlt hat“, so der 25-Jährige, der sich selbst im Bezirkspokal gegen Nattheim II den großen Zeh gebrochen hat und deswegen immer wieder ausfiel. „Das ist natürlich nicht schön, nur am Spielfeldrand zu stehen und der Mannschaft nicht helfen zu können. Aber wir haben einen guten Teamspirit.“ Und dieser komme nicht von ungefähr. „Bei uns haben alle Spieler einen direkten Bezug zum Verein, daher sind wir eine eingeschworene Truppe“, erklärt der SVB-Kapitän.

Auf einmal Meister

Baur bleibt aber demütig. So sei beispielsweise der 3:2-Heimsieg Mitte April gegen Staufen glücklich gewesen. „Über ein Unentschieden hätte sich sicherlich keiner beschwert. Aber wir haben aus gefühlt drei Chancen drei Tore gemacht“, so Baur, der nachschiebt: „Das muss man natürlich auch erst einmal schaffen.“

Dieser Sieg habe dem SVB einen Extraschub gegeben. „Und auf einmal waren wir Meister“, sagt Baur. „Wir haben uns die Tage an der Tabellenspitze gut eingeteilt. Es reicht ja, wenn man am letzten Tag oben steht.“