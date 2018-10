Fußball Leistungsgerechtes Unentschieden

Gschwend / Markus Weiser

Ruppertshofen setzte Gschwend von Beginn an früh unter Druck. Gschwend konnte sich selten befreien und spielte lange Zeit ideenlosen Fußball. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe Ruppertshofen mit einem satten Distanzschuss Sackmann prüfte. Hasani hatte in der 30. Minute die erste Möglichkeit für die Gschwender. Sein Distanzschuss ging aber am Gehäuse vorbei. Felix Paschko hatte in der 40. Minute den Führungstreffer für Ruppertshofen auf dem Fuß. Sein Schuss landete auf der Querlatte. Mit einem 0:0 gingen beide Teams in die Pause.

In der zweiten Spielhälfte erhöhten die TSF die Schlagzahl und hatten in den Anfangsminuten gute Chancen durch Hasani und Grau. In der 60. Minute hatte der Gschwender Papadopoulos nach Vorarbeit durch Lange die bis dahin beste Chance für die Has-Elf, scheiterte aber am Gästetorwart. Eine Zeigerumdrehung später musste Sackmann nach einem Freistoß sein ganzes Können aufzeigen. Mit einer Glanzparade hielt er seine Elf im Rennen.

Unhaltbarer Schuss

In der 71. Minute setzte Hasani zu einem Sololauf an und vollendete mit einem unhaltbaren Schuss zur 1:0-Führung. Die Freude der Gschwender hielt nicht lange. Nach einer Unachtsamkeit in der Gschwender Abwehr erzielte Philip Opp aus abseitsverdächtiger Position den 1:1-Ausgleichstreffer. Ab der 82. Minute waren die Gschwender nur noch mit 10 Mann auf dem Spielfeld. Hasani wurde nach wiederholtem Foulspiel vom Platz gestellt. In den Schlussminuten gab es keine nennenswerten Aktionen mehr. Beide Mannschaften waren mit dem Unentschieden an diesem Sonntag zufrieden.

Fazit: Gschwend zeigte in diesem Spiel eine der schlechtesten Saisonleistungen. Gegen den Tabellenführer Hussenhofen wird sich Gschwend nächste Woche steigern müssen.

TSF Gschwend: Patrick Sackmann, Wilhelm Bräuning, Patrick Pfisterer, Sebastian Joos, Fidan Hasani, Tobias Hofmann, Marcus Pfisterer, Savvas Papadopoulos, Steffen Lange, Simon Sorg, Dennis Grau, Taner Has, Mario Fernandez.