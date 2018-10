Fußball Kreisliga: Vermeintliche Underdogs im Top-Duell

Fußball / Mathias Ostertag

Am Sonntag empfängt Tabellenführer SV Altenberg den Überraschungs-Zweiten SV Bissingen.

Ganz vorne in der Tabelle der Fußball-Kreisliga B 5 stehen mit dem SV Altenberg und dem SV Bissingen zwei Teams, die vor dem Saisonstart niemand so richtig auf dem Zettel hatte. „Dass wir und Altenberg auf den ersten beiden Plätzen stehen, ist vielleicht überraschend. Die Konstanz ist in diesem Jahr unser großes Plus“, sagt Bissingens Coach Thomas Bonnet und spricht damit indirekt auch für seinen Trainerkollegen Hans Mack.

Tatsächlich sind beide Mannschaften in dieser Saison nach sieben Partien noch ungeschlagen, Tabellenführer Altenberg ließ nach sechs Siegen zum Auftakt erst am vergangenen Sonntag im Bachtal-Derby gegen Staufen die ersten Punkte liegen (Endergebnis 1:1), auch Bissingen hat bisher nur am ersten Spieltag gegen Giengen (1:1) und ebenfalls Staufen (0:0) nicht dreifach gepunktet.

Am Sonntag treffen die beiden Teams zum unerwarteten Spitzenspiel aufeinander (15 Uhr). Hans Mack, seit Beginn der Saison gemeinsam mit Gustav Burkard in Altenberg Chef an der Seitenlinie, hofft auf ein „schönes Fußballfest“ wie zuletzt beim Bachtal-Derby und dass jederzeit die Fairness im Vordergrund steht.

„Wenn man vorne dran bleiben will, muss man jedes Heimspiel gewinnen“, so der 63-Jährige. Er sei aber optimistisch, dass die 15 Spieler, die er am Sonntag aufbieten könne, diese Vorgaben auch gegen Bissingen umsetzen können. „Das Team ist hungrig, die älteren und jüngeren Spieler harmonisieren gut“, so Mack.

Auch Thomas Bonnet, der das Traineramt in Bissingen zum Saisonwechsel von Klaus Kostka übernommen hat, hofft im „Duell der Underdogs“ auf eine Sieg seines Teams.

Beide Mannschaften konnten bisher mit guten Abwehrleistungen glänzen, der SV Bissingen kassierte erst drei, der SV Altenberg vier Gegentore. „Eine sichere Abwehr mit gutem offensivem Umschaltspiel könne Meisterschaften gewinnen“, so Altenbergs Coach Mack. Bissingen wird dafür der erste Härtetest.