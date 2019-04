TSG Nattheim Der eigentliche Favorit des Spiels verliert bei den abstiegsbedrohten Wörtern klar mit 0:4.

Die TSG Nattheim ging eigentlich als Favorit ins Spiel gegen die abstiegsbedrohten Gastgeber aus Wört. In der 15. Minute hatte Tim Staud das 1:0 auf dem Fuß. Sein Abschluss war jedoch nicht energisch genug. Nur eine Minute später kam Nattheim zu einer Doppelchance durch Fabian und Florian Horsch. Doch beide Male wollte der Ball nicht über die Linie. Nattheim ließ die Gäste anschließend ins Spiel kommen.

So war es Patrick Heide, der in der 29. Minute freistehend vor Matthias Nannt das 1:0 für die Gastgeber markierte. In der 34. Minute setzte Robin Schürle zum Dribbling an und ging durch die gesamte Wörter Abwehr. Bei seinem Abschluss war der Winkel aber zu spitz. Nattheim verlor im Anschluss die komplette Kontrolle über das Spiel. In der 38. Minute schlief die Nattheimer Abwehr, sodass Manuel Gloning zum 2:0 einschieben konnte.

Nach der Halbzeit folgte das entscheidende 3:0. Nachdem ein Wörter Stürmer, aus Nattheimer Sicht aus abseitsverdächtiger Position, im Strafraum an den Ball kam, konnte Burr nur noch mit einem Foul reagieren. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter und Rot – an und für sich eine vertretbare Entscheidung, doch die Nattheimer ärgern sich trotzdem aufgrund der Abseitsposition. Den Strafstoß verwandelte Stefan Weidenbacher souverän zum 3:0 und Wört erhöhte nach einem Konter auf 4:0. Nattheim verlor unterm Strich in der Höhe verdient und muss Einiges ändern, um am Sonntag gegen Neresheim zu bestehen.

Nannt, Fabian Horsch, Burr, Florian Horsch, Sascha Prater (57. Hochholzner), Blum (Kirschinger), Michael Prater, Frank, Fischer, Schürle, Staud (42. Lunz)