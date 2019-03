Nach einer nervenaufreibenden Partie stand für die Gerstetter ein 2:1 gegen den SV Waldhausen.

Auf einem schwer zu bespielendem Rasen entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Spiel zwischen dem VfL Gerstetten und dem SV Waldhausen. Den Hausherren merkte man nach der Niederlage in der vergangenen Woche in Ellwangen einen gewissen Druck an – und so gehörte die Anfangsphase mehr den Gästen, die zu manch gefährlicher Torannäherung kamen. Zudem musste der VfL im Laufe der ersten Halbzeit bereits zwei Mal verletzungsbedingt wechseln.

Zwei Wechsel vor der Pause

Marcel Kässmeyer musste früh mit einer Muskelverletzung passen und nach einem Foul an Stefan Fallabeck, das der Schiedsrichter nicht als solches ansah, musste auch der Gerstetter Youngster raus. Steffen Söllner und Matthias Mack ersetzten die beiden.

Die Waldhäuser Führung in der 31. Minute resultierte aus einem gut ausgespielten Konter, den Moritz Wille zum 1:0 abschloss. Kurz darauf hatte Nico Hering nach glänzender Vorarbeit von Jonas Eckardt und Adrian Seibold den Ausgleich auf dem Schlappen, schoss aber knapp drüber. Vor dem Pausenpfiff wurde Hering zunächst kurz vor dem Abschluss gebremst, die folgende Flanke von Söllner fand dann aber den Gerstetter Torjäger, der mustergültig per Kopf zum 1:1-Pausenstand verwertete.

Der Beginn des zweiten Abschnitts gehörte eher den Gastgebern und nach 67 Minuten ging der VfL in Führung: Bei einem Konter marschierte Mack durch das Mittelfeld und spielte steil auf Söllner, der wiederum Hering in Szene setzte. Dieser umkurvte den Waldhäuser Keeper Dennis Wille, fand dann aber einen recht spitzen Winkel vor und legte die Kugel nach einem weiteren Haken zurück auf Meliksah Evrensel, der an zwei auf der Linie stehenden Gegenspielern vorbei zum 2:1 einschob.

Kurz darauf schwächte sich der VfL selbst. Seibolds Foulspiel im Mittelfeld bedeutete Gelb-Rot und damit mehr als 20 noch zu spielende Minuten in Unterzahl. Waldhausen übernahm das Kommando und setzte vermehrt auf lange Bälle. Der VfL stand jedoch stabil. Erst in der 87. Minute kassierte er fast noch den Ausgleich.

Nach einem Zweikampf zwischen Jeffrey Janik und Dennis Lichtfuß entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Waldhausens Timo Kamm nahm sich der Sache an, scheiterte aber am glänzend parierenden Denis Baum. Zwei weitere passable Waldhäuser Chancen in der Schlussphsse blieben ungenutzt, sodass Gerstetten einen wichtigen Dreier unter Dach und Fach bringen konnte.

VfL Gerstetten: Baum - Lichtfuß, Gentner, F. Eckardt, Fallabeck (39. Mack) - J. Eckardt, Färber, Evrensel (92. Schiffner) - Kässmeyer (30. Söllner), Hering (90. N. Seibold), A. Seibold