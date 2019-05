Das Heimspiel gegen die TSG Hofherrnweiler endete mit einem unterm Strich leistungsgerechten 1:1.

Das Spiel begann temporeich. Nach nicht einmal 2 Minuten dribbelte Schürle zwei Gegenspieler aus und kommt zum Abschluss. Seinem Schuss fehlte aber die notwendige Präzision, weshalb es vorerst beim 0:0 blieb.

In der 18. Spielminute kamen dann die Gäste das erste Mal gefährlich vor das Tor der Nattheimer. Doch Nannt war zur Stelle. In der 22. Minute folgte dann die Führung für die Gastgeber. Fabian Horsch flankte von rechts auf Fischer. Dieser nahm den Ball volley und schoss den Ball unhaltbar in den rechten Winkel. Nattheim versuchte in der Folge weiter Druck zu machen. In der 40. Minute kam Florian Horsch aus aussichtsreicher Position zum Abschluss. Jedoch wurde sein Schuss vom Gästetorwart im letzten Moment zur Ecke geklärt. Kurz vor der Halbzeit hatten dann die Gäste nochmals die Chance zum Ausgleich. Doch der Stürmer verzog freistehend vor dem Tor. So blieb es beim 1:0 zur Pause, was nicht unverdient war.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich temporeich wie die Erste endete. Beide Mannschaften spielten offensiven Fußball und versuchten über gepflegtes Kurzpassspiel vors Tor zu kommen. In der 66. Minute hatten die Gäste dann zwei hundertprozentige Chancen zum Ausgleich. Doch beide Male konnte Matthias Nannt im Tor der Gastgeber mit einer Glanzparade parieren.

In der 78. Minute konnte aber auch er nichts mehr machen. Der Ball landete nach einem Pressschlag im Mittelfeld bei Blum, welcher freistehend vor dem Tor der Nattheimer auftauchte. Er ließ bei seinem Abschluss Nannt keine Chance und schob den Ball zum 1:1 Ausgleich ins Tor.

In der Folge wollten beide Mannschaften den Sieg und hofften auf den Lucky Punch. Dies passierte jedoch nicht, weshalb es beim unterm Strich leistungsgerechten 1:1 blieb.

Nannt, Florian Horsch, Fabian Horsch (59. Hochholzner), Burr, Lankes, Blum, Frank, Schürle (87. S. Prater), Brümmer, Wagner (82. M. Prater)