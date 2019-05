Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge ist der FFV zurück in der Erfolgsspur.

Zuletzt mussten sich die Verbandsliga-Fußballerinnen des FFV Heidenheim zweimal geschlagen geben. Nun besiegte die Mannschaft von Trainer Harald Fronmüller des TSV Neuenstein, der sich noch Hoffnungen auf den zweiten Platz und damit den Aufstiegs-Relegationsrang macht.

Der FFV agierte physisch sehr stark und entwickelte dadurch eine gute Dynamik in seinem Spiel. Tigi Bah eröffnete mit einem präzisen Flugball auf Verena Hörer in die Spitze, die den Ball auf die im Zentrum spielende Franziska Schüssler ablegte. Diese zögerte nicht lange und versenkte den Ball in der 6. Minute aus 25 Metern unhaltbar zum 1:0 in die Maschen.

Die Heidenheimer ließen die gegnerische Viererkette durch genaue und passsichere Spielzüge über die linksaußenspielende Antonia Di Muro und Vina Crnoja immer wieder ins straucheln kommen. Nach einem starken Ballgewinn von Dominique Ziegler, die auf der Außenbahn ein souveränes Spiel ablieferte, konnte Hörger wunderbar in die Tiefe geschickt werden.

Nach einer starken Einzelleistung steckte sie den Ball für Ramona Schmidt durch, die jedoch nur mit einem Foulspiel im Strafraum gestoppt werden konnte. Den fälligen Elfmeter schob Vina Crnoja souverän in der 19. Minute zum 2:0 ein. Nach einer zweifelhaften Freistoßentscheidung für die Gäste, erzielte Topstürmerin Nicole Polny das 2:1.

Kurz nach Wiederbeginn schlug Tina Neubrand einen langen Ball auf Hörger, die mit ihrem hohen Tempo an allen Gegenspielerinnen vorbeizog und mustergültig für die freistehende Schmid zum 3:1 auflegte.

In der 60. Minute konnte der FFV nach einem Eckball für die Gäste nicht entscheidend klären und kassierte mit dem zweiten Ball durch Stefanie Schaser den 2:3-Anschlusstreffer. Das Spiel wurde nun auf beiden Seiten härter geführt, durch viel Ballbesitz und einer hohen Passicherheit kontrollierte der FFV aber weiterhin das Geschehen. Ein scharf getretener Eckball von Crnoja in der 70. Minute erreichte Ziegler, die zum 4:2 vollenden konnte. In der Folge scheiterte Crnoja innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal an der Latte.

Nach einer Nachlässigkeit im Zweikampfverhalten, verkürzten die Gäste nach einem sauber herausgespielten Konter durch Dorothea Kappel in der 79. Minute auf 3:4. Der FFV siegte aber letztlich verdient dank einer der besten Saisonvorstellungen gegen den Tabellendritten. Nun geht es für die Heidenheimerinnen, die Tabellenfünfte sind, am kommenden Sonntag nach Musbach. ah

FFV: Liber, Hornetz, Crnoja, Hörger, Schüßler, Bah, Ziegler (Schröm), Neubrand, Di Muro, Schmidt (Brandtner), Lederer (Halemba)