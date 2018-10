Fußball Gschwend besiegt den Tabellenführer

Hussenhofen / Markus Weiser

Der SV Hussenhofen drängte von Beginn an die Gschwender in die eigene Hälfte. In der 12. Minute tauchten die Gastgeber das erste Mal gefährlich vor dem Gschwender Tor auf. Einen schnell ausgeführten Freistoß von Boschmann lenkte der Gschwender Schlussmann Sackmann über die Latte. Es entwickelte sich jetzt ein Spiel auf Augenhöhe mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Durch einen individuellen Fehler in der Abwehr des Gastgebers gelangte der Ball in der 28. Minute zu Lange, der am gut reagierenden Torspieler Holbeck scheiterte. Den nachfolgenden von Lange getretenen Eckball drückte Gschwends griechischer Torbomber Papadopoulos mit einem wuchtigen Kopfball zur 1:0-Führung über die Linie. Zu Beginn der zweiten Spielhälfte gelang Gschwend die Überraschung, mit der niemand gerechnet hatte. Der eingewechselte Kouboni überlistete in der 46. Minute Hussenhofens Torwart Holbeck zur 2:0-Führung. Hussenhofen drückte jetzt auf den Anschlusstreffer. Beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter und die Gschwender Hintermannschaft konnte die Angriffsversuche der Gastgeber in Schach halten. In der 77. Minute durfte Hussenhofen jubeln. Schmid drückte den Ball aus kurzer Distanz zum 1:2 über die Linie. Hussenhofen versuchte jetzt mit der Brechstange das Spiel noch zu drehen. Die Has-Elf war aber clever genug, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen und um die Siegesserie des Gegners zu beenden.

TSF Gschwend: Patrick Sackmann, Wilhelm Bräuning, Sebastian Joos, Tobias Hofmann, Marcus Pfisterer, Savvas Papadopoulos, Mario Fernandez, Steffen Lange, Eugen Martens, Simon Sorg, Dennis Grau, Sefoulaye Kouboni.