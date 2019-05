Die Mattick-Truppe gastiert am Samstag (Spielbeginn 15.30 Uhr) bei Schlusslicht Germania Bargau.

Mit einem Sieg und zwei Unentschieden in den letzten drei Spielen haben die Sontheimer Fußballer den Abstand zur Abstiegszone etwas vergrößert. Heute tritt der FV nun beim Tabellenletzten Germania Bargau an und kann sich weiter Luft verschaffen. So wie es derzeit aussieht, steigen nur drei Mannschaften direkt ab, der Viertletzte muss in die Relegation. Auf diesen Platz haben die Sontheimer derzeit sieben Punkte Vorsprung.

Aber erst einmal muss die Aufgabe in Bargau gelöst werden und die ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Zwar hat die Mannschaft aus dem Gmünder Teilort schon großen Rückstand und plant nach der jüngsten Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Weilheim laut eigenen Angaben für die Bezirksliga, aber so lange rechnerisch noch etwas drin ist, werden die Bargauer nicht aufgeben. Der FC hat immer wieder beachtliche Ergebnisse erzielt, auch im Hinspiel hatte Sontheim beim 2:1-Heimsieg nicht wenig Mühe.