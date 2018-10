Fußball-Landesliga Gentner setzt die Akzente

Sontheim/Brenz / Markus Benz

In einem kampfbetonten und intensiv geführten Spiel gelang dem FV Sontheim ein wichtiger 2:0-Heimsieg gegen den Tabellenletzten Bargau.

Während der FV Sontheim seine ersten Möglichkeiten durch einen Kopfball von Marcus Mattick (7. Minute) und Daniel Gentners Freistoß (22.) noch ungenutzt ließ, tauchten die Gäste in der 24. Minute erstmals gefährlich vor dem Sontheimer Tor auf. Einen Flachschuss von Oliver Opel konnte Torhüter Manuel Renner mit einer Fußabwehr parieren.

Nur zwei Minuten später spielte Bargau blitzschnell nach vorne. Einen weiten Ball aus der eigenen Hälfte verlängerte der ehemalige Sontheimer Christian Kreutter mit dem Kopf exzellent in den Lauf von Opel. Dieser überlief Sontheims Defensive und legte mit viel Übersicht für Christian Frey auf, der aus zentraler Position nur noch einschieben musste.

Wachgerüttelt vom Rückstand, drängte Sontheim die Gäste in ihre eigene Spielhälfte zurück. Gleich zweimal boten sich dabei Tobias Hörger Möglichkeiten zum Ausgleich. Zunächst traf er nach einem Eckball von Jorgo Kentiridis per Kopf nur die Latte (31.). Drei Minuten später scheiterte Hörger mit einem Schuss aus 12 Metern an Gästeschlussmann David Heindl.

Nachdem ein Gästeverteidiger Kentiridis' Abschluss noch abblocken konnte (38.), war es in der 40. Minute schließlich soweit. Nach einem Steilpass von Daniel Gentner in das Sturmzentrum wurde Kentiridis am Strafraum zu Fall gebracht. Der Unparteiische ließ das Spiel weiterlaufen und Christoph Renner erzielte mit einem unhaltbaren Flachschuss das 1:1.

In der 48. Minute kamen die Gäste letztmalig gefährlich vor das Sontheimer Tor, als es im Anschluss an einen Eckball einige Sontheimer Versuche nötig waren, um den Ball endgültig aus der Gefahrenzone zu befördern. In der 56. Minute wurde den Gastgebern vom ansonsten gut leitenden Schiedsrichter ein klarer Foulelfmeter verweigert, als Marcus Mattick in ausgezeichneter Schussposition regelwidrig zu Fall gebracht wurde.

Führung nur eine Frage der Zeit

Gegen nun immer mehr nachlassende Gäste war es jetzt nur noch eine Frage der Zeit bis zur Sontheimer Führung. Ein noch abgefälschter Weitschuss von Gentner verfehlte in der 66. Minute das Bargauer Gehäuse noch knapp. In der 80. Minute konnte sich der vorzüglich aufspielende Gentner erneut in der Offensive in Szene setzen und somit die nun überfällige Sontheimer Führung in die Wege leiten. Nach seinem Pfostentreffer war Jonathan Mack zur Stelle und überwand Bargaus Keeper aus kurzer Entfernung zum 2:1.

Gegen eine auch in der Schlussphase weiterhin uninspiriert agierende Gästemannschaft konnte der FV seine knappe Führung ohne große Probleme über die Zeit bringen und hatte in der 87. Minute sogar noch die Möglichkeit einen weiteren Treffer nachzulegen, Kapitän Christoph Renner hob den Ball aus aussichtsreicher Position aber übers Tor.

Durchaus zufrieden zeigte sich Sontheims Spielertrainer Marcus Mattick mit der gezeigten Leistung und sah einen hochverdienten Sieg seiner Mannschaft, die über 80 Minuten überlegen auftrat und im ganzen Spiel nur drei Torabschlüsse der Gäste zuließ.

Am Sonntag hat Sontheim erneut ein Heimspiel und empfängt den TSV Blaustein (15 Uhr).