Gegen Hofherrnweiler hielt der Aufsteiger in der ersten Halbzeit gut mit, doch das 0:2 kurz nach der Pause war der K.-o-Schlag.

Gegen den Tabellenführer aus Hofherrnweiler hielt der FV Sontheim speziell in der ersten Hälfte noch ganz gut mit, doch mit dem zweiten Gegentreffer direkt nach der Pause war der Widerstand gebrochen und die Gäste kamen am Ende zu einem verdienten 3:1-Erfolg.

Nur in den ersten Minuten der Partie, als die Gastgeber noch zu ängstlich agierten, hatte der Spitzenreiter das Spiel vollkommen im Griff. Doch so richtig gefährlich sollte es für den FV in der Anfangsphase nicht werden. Umso ärgerlicher war, dass die Sontheimer Defensive Hofherrnweilers gefährlichsten Stürmer Daniel Serejo in der 17. Minute über links durchlaufen ließ und dessen Hereingabe von Patrick Faber unhaltbar zum 0:1 verwertet wurde.

Starke Reaktion des FV

Danach jedoch kam die passende Reaktion des Aufsteigers, denn die spielstarken Gäste wurden nun früher attackiert und so entstanden nach schnellem Umschaltspiel Chancen für Sontheim. Erst zielte Marcus Mattick nach einem Konter in der 25. Minute nur knapp vorbei und auch als Christoph Renner kurze Zeit später für Philipp Schmid auflegte, fehlte nicht viel zum Ausgleich.

Insgesamt jedoch standen die Gäste sicher und ließen kaum etwas anbrennen. Vor allem über Serejo, der stets anspielbereit war kam die TSG immer wieder zu ihren Chancen, die beste davon vereitelte FV-Torhüter Manuel Renner in 41. Minute gegen den freistehenden Faber.

Schock nach der Pause

Nach der Pause kam dann allerdings bereits nach 30 Sekunden der Schock für die Sontheimer, denn Joshua Leoff brachte Serejo im Strafraum zu Fall und den berechtigten Elfmeter verwandelte Johannes Rief sicher zum 0:2.

Nun waren die Spielanteile mehr als eindeutig verteilt, der Tabellenführer ließ Ball und Gegner immer mehr laufen, während der FV überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spiel bekam. Im Spiel nach vorne wussten sich die Sontheimer fast nur noch mit langen Bällen zu helfen und diese verpufften regelmäßig im Nirgendwo.

So fiel das 0:3 in der 65. Minute fast zwangsläufig, als Serejo per Doppelpass freigespielt wurde und eiskalt zur endgültigen Entscheidung einschieben konnte. Dem Neuling ist zugute zu halten, dass man es immer doch noch mal nach vorne probierte.

Ehrentreffer durch Eigentor

Trotz allem kamen die Sontheimer in der 83. Minute noch zum Ehrentreffer, als Ruben Ertle den Ball nach innen ziehen konnte und Hofherrnweilers Philipp Leister den Ball unglücklich ins eigene Tor zum 1:3-Endstand lenkte.

FV-Spielertrainer Marcus Mattik meinte nach der Partie: „Die Niederlage ist ganz klar verdient, obwohl wir es über weite Strecken der ersten Halbzeit ganz gut gemacht haben. Gegen einen solchen Gegner muss man eben auch einmal so etwas einkalkulieren. Wir werden unsere Punkte gegen schwächere Gegner noch holen.“

Hofherrnweilers Coach Benjamin Bilger sah es ähnlich: „Wir wussten, dass es in Sontheim sehr schwer werden kann und meine Mannschaft hat diese Aufgabe mit einer ganz reifen Leistung sehr gut gemeistert.