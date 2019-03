Der Landesligist spielt am Samstag (15.30 Uhr) gegen Mitaufsteiger SV Bonlanden.

Ein ganz schön happiges Programm haben die Fußballer des Landesligisten FV Sontheim derzeit zu bestreiten. Vergangene Woche war der Tabellenführer Hofherrnweiler zu Gast, jetzt geht’s zum Tabellenvierten nach Bonlanden, es folgen der Tabellenfünfte und der Tabellenzweite. „Das sind alles Spiele, die wir zwar nicht kampflos herschenken wollen, aber die Punkte planen wir nicht ein“, sagt Spielertrainer Marcus Mattick deutlich.

Daher ärgert er sich auch nicht zu sehr über das 1:3 am vergangenen Sonntag. „Das war eine klare Sache, von vornherein. Aber wir haben gut mitgehalten.“ Am Samstag (15.30 Uhr) also bestreitet seine Mannschaft nach einer etwas längeren Auswärtsfahrt die nächste schwere Aufgabe – beim Mitaufsteiger SV Bonlanden (Filderstadt).

Sontheim als Underdog

Mattick bezeichnet die Sontheimer auch vor dieser Begegnung als Underdog, vor allem, weil er das Spiel der Hinrunde noch gut im Kopf hat. „Das war das Spiel mit den wenigsten Chancen von uns überhaupt“, so Mattick. Über 90 Minuten hätten die Sontheimer Bonlanden nichts entgegensetzen können, waren gegen eine „super Abwehr“ und zu viel Qualität auch im Angriff machtlos – letztlich stand eine 0:2-Heimniederlage. „Das wird ein ganz schweres Auswärtsspiel“, ist Mattick daher gewarnt.

Nach zuletzt zwei Niederlagen will sich die Mannschaft aber keinen Druck machen. Nach wie vor wisse sie, wo sie herkomme, und von schlechter Stimmung gebe es keine Spur. Auch das Training am Samstag sei gut gewesen. „Wir wollen Bonlanden ein bisschen ärgern und unser Matchplan steht“, sagt Sontheims Spielertrainer. Verzichten muss er weiterhin auf seinen Außenverteidiger Timo Gauß, der sich vor einigen Wochen beim Skifahren an der Schulter verletzt hat. Die gute Nachricht aber lautet: Mittelfeldakteur Daniel Gentner steht nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder zur Verfügung.

Jetzt muss nur noch eine „Sahneleistung“ her, dass es vielleicht doch mit Punkten in Bonlanden klappt. Viel wichtiger aber sei es, in ein paar Wochen gegen die direkten Tabellennachbarn zu siegen, um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen. Derzeit steht der FV Sontheim mit 23 Punkten auf dem elften Tabellenplatz.