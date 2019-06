Nach Ende dieser Saison endet für die 18-jährige Jagstzellerin Anna Hornetz eine erfolgreiche 4jährige Ära in Heidenheim.

Die junge Fußballerin wechselt vom FFV zum Magdeburger FFC, der in der Regionalliga Nord-Ost spielt, der 3. Liga der Frauen. Hornetz war Kapitänin der FFV-Oberliga-Mädchen, in der württembergischen Auswahl und seit zwei Jahren Stammkraft im Heidenheimer Verbandsligateam. Sie beginnt im Oktober auch ihr Studium der Sportwissenschaften an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg.