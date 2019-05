Wie erwartet machten die Spitzenteams der Kreisligen am Wochenende vorzeitig ihre Titel perfekt.

In der A 3 gewann die SG Heldenfingen/Heuchlingen mit 4:1 gegen Schnaitheim II. Dabei lagen die Gastgeber sogar bis zur 61. Minute zurück, aber dreimal Gassner und Illenberger drehten das Spiel und bescherten der SG den Sprung in die Bezirksliga. Keine Mühe hatte in der B 5 der SV Bissingen, der sich mit dem 8:1 beim AC MIlan II Meisterschaft und Aufstieg sicherte.